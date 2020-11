Tanara activista Greta Thunberg il ironizeaza pe Trump: "Relaxeaza-te, Donald! Relaxeaza-te!"

"Atat de ridicol. Donald trebuie sa lucreze la problema cu controlul furiei, apoi sa mearga, asa cum se facea odata, la un film bun cu un prieten! Relaxeaza-te, Donald! Relaxeaza-te!", a scris Greta Thunberg pe Twitter, distribuind o postare scurta si furioasa a lui Donald Trump prin care cerea oprirea numararii voturilor.Postarea activistei de 17 ani a devenit virala, in zece ore fiind distribuita de peste 300.000 de ori.In decembrie 2019, dupa ce Greta Thunberg a fost numita 'Omul anului' de revista Time, Trump a atacat-o pe tanara activista a mediului, indemnand-o sa-si rezolve "problema cu controlul furiei si "sa mearga, asa cum se facea odata, la un film cu un prieten"."Relaxeaza-te, Greta! Relaxeaza-te!", a mai scris atunci Trump in postarea de pe Twitter, care incepea prin a declara "ridicol" premiul acordat de Time.Trump a numit-o sarcastic "o tanara foarte fericita care priveste spre un viitor stralucit si minunat", dupa discursul activistei din 2019 la un summit despre clima al ONU , reaminteste USA Today.In respectivul discurs, Greta Thunberg i-a criticat pe liderii lumii pentru ca i-au "tradat" pe tineri, condamnandu-i pentru lipsa de actiune in privinta crizei climatice. Trump a absentat de la acel summit.In octombrie, Greta Thunberg si-a exprimat sprijinul pentru candidatul democrat la alegerile americane, Joe Biden , care a promis ca va aduce din nou SUA in Acordul privind Clima de la Paris, de unde Trump a retras Washingtonul.