Hackerii si-au intensificat atacurile impotriva site-urilor campaniei Trump si ale companiilor acestuia, pentru a le paraliza inainte de alegerile din noiembrie

Evaluarea securitatii a fost facuta de angajati ai firmei de securitate cibernetica Cloudflare, care a fost angajata de presedintele Donald Trump pentru protejarea site-urilor campaniei, intr-o cursa electorala umbrita de avertismente legate de hacking, dezinformari si interferente externe.Cloudflare este utilizata pe scara lanrga de catre companii si alte organizatii pentru a se proteja de atacurile de tipul denial-of-service (DDoS) (negarea serviciului), care au rolul sa blocheze site-urile prin suprasolicitarea loc cu trafic malitios.Emailuri interne trimise pe 9 iulie in cadrul Cloudflare directorilor companiei, inclusiv directorului general Matthew Prince, afirma ca numarul i gravitatea atacurilor implotriva site-urilor Trump au crescut in ultimele doua luni, iar in iunie au atins un nivel record. Emailurile nu precieaza numarul total al atacurilor."Pe masura ce ne apropiem de alegeri, atacurile sunt in crestere atat in numar (cat si) in privinta sofisticarii" si au reusit sa perturbe accesul la site-urile vizate pentru perioade scurte de timp intre 15 martie si 6 iunie, se arata in evaluare.Cloudflare nu a raspuns la intrebarile despre emailuri sau continutul acestora. Compania a declarat ca furnizeaza servicii de securitate ambelor campanii prezidentiale din SUA si a refuzat sa raspunda la intrebari suplimentare despre natura sau detaliile activitatii sale."Am vazut o crestere a atacurilor cibernetice care vizeaza candidatii politici. Vom continua sa lucram pentru a ne asigura ca aceste atacuri nu vor perturba alegerile libere si corecte ", a afirmat compania intr-un comunicat.Un purtator de cuvant al campaniei Trump nu a raspuns unei cereri de comentarii. Campania Biden a refuzat sa comenteze colaborarea sa cu Cloudflare sau despre orice fel de atacuri imptoriva site-urilor sale.O purtatoare de cuvant a Trump Organization a spus ca niciun site Trump nu a intrat offline din cauza atacurilor cibernetice. Ea nu a raspuns la alte intrebari despre atacuri sau despre colaborarea lui Trump cu Cloudflare.Echipa de securitate a Cloudflare nu a comentat identitatea hackerilor, iar Reuters nu a putut stabili cine este responsabil pentru atacuri.Atacurile DDoS sunt privite de expertii in securitate cibernetica ca o forma relativ bruta de sabotaj digital - usor de desfasurat de oricine, de la adolescenti cu experienta in tehnologie pana la infractori cibernetici de varf.Dar sapte dintre atacurile asupra site-urilor Trump, inclusiv donaldjtrump.com si un teren de golf detinut de Trump, au fost considerate mai grave de catre echipa de securitate Cloudflare, arata emailurile.Numarul tot mai mare si rafinamentul incercarilor au sugerat ca atacatorii "sondeaza" protectia site-urilor web pentru a stabili ce ar fi necesar pentru a le scoate complet offline, potrivit evaluarii securitatii."Prin urmare, nu putem ignora posibilitatea ca atacatorii sa foloseasca acest lucru ca o oportunitate de a colecta informatii pentru atacuri mai sofisticate", a adaugat acesta.Echipa Cloudflare a declarat ca va continua sa monitorizeze atacurile si sa efectueze "o runda suplimentara de intarire a securitatii" pentru a proteja mai bine site-urile web.