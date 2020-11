Investirea lui Joe Biden va avea loc intr-un format redus din cauza pandemiei de COVID-19

"Este ceva de sarbatorit"

Liderul democrat continua sa-si construiasca administratia, in pofida refuzului presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie.Un judecator federal tocmai a respins un recurs formulat de catre Donald Trump in vederea invalidarii a milioane de voturi prin corespondenta in Pennsylvania, unde victoria i-a fost atribuita lui Joe Biden.Miliardarul incearca sa anuleze rezultatul alegerilor prezidentiale in mai multe state-cheie, precum Michiganul, unde Biden a obtinut de asemenea o victorie.Ron Klain, desemnat de Joe Biden secretar al Casei Albe, a indemnat Administratia Serviciilor Generale (GSA) sa proclame numele invingatorului in alegeri, pentru ca presedintele ales sa isi lanseze in mod oficial tranzitia."Sper ca GSA sa-si faca treaba", a declarat el.Joe Biden urmeaza sa devina la 20 ianuarie al 46-lea presedinte al Statelor Unite.El se gandeste la alcatuirea Guvernului sau si promite sa anunte marti "promele nume", a anuntat Ron Klain.Joe Biden a anuntat joi ca s-a hotarat aspura numelui viitorului secretar al Trezoreriei - intre favoriti se afla fosta presedinta a Fed Janet Yellen, actuala guvernatoare Fed Lael Brainard, o fosta guvernatoare Fed, Sarah Bloom Raskin, si presedintele Federal Reserve Bank of Atlanta Raphael Bostic.Echipa sa a anuntat ca presedintele ar putea sa anunte si numele secretarului de Stat saptamana aceasta. Fosta consiliera in domeniul securittii nationale Susan Rice si diplomatul Antony Blinken sunt favoriti.In privinta ceremoniei investirii - care atrage de obicei multimi enorme la Washington -, Ron Klain a evocat "versiuni reduse ale traditiilor existente".Deplasarea populatiei este necesar sa fie redusa, in contextul in care pandemia covid-19 s-a soldat cu peste 256.000 de morti in tara."Stim ca oameni vor sa sarbatoeasca. Este ceva de sarbatorit", a declarat Ron Klain. "Vrem doar sa incercam sa gasim un mijloc de a face acest lucru cat mai sigur posibil", a adaugat el.Refuzul lui Trump de a facilita o tranzitie ordonata poate avea consecinte grave asupra securitatii nationale si luptei impotriva pandemiei covid-19, denunta criticii sai.O consiliera din cadrul echipei de tranzitie, Jen Psaki, a declarat la CNN ca o actiune in justitie vizand sa obsije GSA sa recunoasca victoria lui Joe Biden "nu este preferinta noastra".Un membru democrat al Congrsului care ar urma sa fie nominalizat intr-un post la Casa Alba, Cedric Richmond, a declarat la NBC News ca certificarea rezultatelor in Pennsylvania - asteptata luni - ar trebui sa oblige echipa lui Trump sa coopereze cu echipa lui Biden.Joe Biden a obtinut cu sase milioane de voturi mai multe decat Donald Trump si totodata voturile a 306 mari electori in Colegiul Electoral, care desemneaza presedintele.