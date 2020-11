Ivana Trump afirma ca fostul sau sot este "un perdant rau": "Donald se va bate, se va bate si iar se va bate"

"Donald a fost mereu un perdant rau", declara ea in acest interviu acordat revistei."Nu-i place sa piarda si atunci se va bate, se va bate si iar se va bate", avertizeaza ea, care il stie pe Trump in afaceri, in anii '80.Fostul manechin s-a angajat in mai multe conflicte cu fostul sau sot, renegociindu-si de sase ori contractul de casatorie, pentru a obtine pana la urma zece milioane de dolari in cazul unui divort.Donald Trump nu recunoaste victoria lui Joe Biden in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie si a angajat o armata de avocati pentru a formula recursuri in mai multe state americane.Este vorba despre o situatie confuza, care nu a durat prea mult pentru Ivana, la fel ca pentru multi americani, iar ea isi judeca in prezent aspru fostul sot."Vreau doar ca toate astea sa se termine intr-un fel sau altul", declara ea pentru People."El trebuie sa declare ca a pierdut, dar detesta sa fie un perdant, puteti fi siguri de asta. Dar daca pierde, pierde. Punct", spune ea."Eu nu cred ca are cu adevarat de ales", subliniaza ea, apreciind ca probabil Trump va iesi din politica, in pofida laudaroseniei sale."Cred ca se va duce la Palm Beach sa joace glof si traiasca o viata normala. Este cea mai buna alegere pe care o poate face (...). Are multi bani, locuri in care sa traiasca si sa profite de asta", apreciaza ea.Ivana Trump, in varsta de 71 de ani, revine, de asemenea, asupra viitorului celor trei copii ai sai cu Donald Trump - Donald Jr., Ivanka si Eric -, toti aprigi apatarori ai tatalui lor.Cei trei copii ai sefului statului american s-au aflat in centrul sistemului Trump in cei patru ani de mandat. Donald Jr. supervizeaza afacerile in numele tatalui sau, iar Ivanka este o consiliera influenta la Casa Alba "Vreau ca ei sa se poata bucura de o viata normala", afirma mama lor acum. "Nu sa traiasca viata de la Washington cu toate astea, ci la New York, pentru a profita de o viata normala", spune ea, sugerand ca au fost afectati de acesti patru ani petrecuti in malaxorul politic."Cred ca le-a placut sa se afle in jurul lui Donald, sa conduca alegerile si sa vada ce avea sa se intample, insa acum s-a terminat. Doame-ajuta!", spune ea.Unele publicatii americane scriu ca Donald Trump ar putea sa-si lanseze propria televiziune si sa candideze din nou la presedintie in 2024, pentru a-si spala rusinea.Donald Trump Jr. sau Ivanka ar putea candida la un mandat in Congres, iar ea, preferata presedintelui si a mamei sale, ar putea visa la mai mult."Cred ca ea ar putea sa fie intr-o buna zi prima presedinta americana, fara nicio indoiala", tuna in seprembrie, la o emisiune britanica, Ivana Trump. "Ea are o inteligenta infernala, este frumoasa, este la curent, ce sa ceri mai mult?", spunea Ivana despre fiica sa.