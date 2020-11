Joe Biden a trecut in frunte in Pennsylvania, statul care-l va transforma in noul presedinte al SUA: "Va castiga la diferenta de 3%"

Schimbarea de lider s-a petrecut vineri, 6 noiembrie, in jurul orei 9.00 dimineata in Statele Unite (16.00 - ora Romaniei). In acest moment Joe Biden este creditat cu 3.295.304, in timp ce Donald Trump are 3.289.717 voturi.Toti comentatorii americani care urmaresc alegerile din Statele Unite spun ca acesta a fost momentul de cotitura decisiv in derularea scrutinului prezidential.Pana la Pennsylvania, Biden avea asigurate 253 de mandate de electori. Analistii prezic ca sunt doar sanse teoretice ca rezultatul din Pennsylvania sa mai fie intors in favoarea lui Trump, in conditiile in care au ramas de numarat doar voturi din circumscriptii cu simpatizanti democrati. Mai mult, celebrul analist american Nate Silver estimeaza ca Biden va castiga statul la diferenta de 3%,In aceste conditii, Biden isi adauga 20 de mandate de electori, cele aferente statului Pennsylvania, si ajunge la un total de 273, care-l transforma in noul presedinte al SUA.Citeste si: Biden a rasturnat scorul impotriva lui Trump, intr-un stat-cheie. Inca sunt numarate voturile - rezultate partiale