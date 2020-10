Joe Biden a votat anticipat la Wilmington

Dupa un scurt discurs despre pandemia de COVID-19, fostul vicepresedinte american, in varsta de 77 de ani, a mers sa voteze, in fata camerelor instalate in fata biroului de vot, impreuna cu sotia sa Jill Biden. El s-a alaturat astfel celor peste 74 de milioane de americani care au votat anticipat in scrutinul prezidential din SUA.El a facut din modul in care Donald Trump a gestionat aceasta criza sanitara, care s-a soldat cu peste 225.000 de morti in SUA, principalul sau motiv de atac.Joe Biden ii anuntase anterior pe jurnalisti ca intentioneaza sa voteze miercuri pentru scrutinul prezidential din 2020, potrivit Reuters.Trump, care a organizat mai multe evenimente de campanie in statele decisive, a votat sambata intr-o sectie de vot dintr-o biblioteca publica aflata vizavi de unul dintre cluburile sale de golf din Florida. Presedintele in exercitiu al SUA si-a mutat domiciliul fiscal in Florida din New York in urma cu un an.Tot miercuri, s-a anuntat ca sambata fostul presedinte democrat Barack Obama va face campanie in persoana pentru prima data alaturi de candidatul partidului la Casa Alba Joe Biden, in statul disputat Michigan.Cu trei zile inainte de alegerile prezidentiale, ei vor evoca planurile democratului "de a-i uni pe americani pentru a face fata crizelor cu care se confrunta tara si a castiga batalia pentru sufletul natiunii", a anuntat miercuri echipa de campanie a lui Joe Biden intr-un comunicat.