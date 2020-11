Joe Biden: "Contestarea de catre republicani a 'Obamacare' la Curtea Suprema este pur si simplu o cruzime"

"Acest caz reprezinta cea mai recenta incercare a ideologilor de extrema-dreapta de a face ceea ce au esuat in mod repetat sa faca mult timp", a spus el intr-un discurs despre 'Affordable Care Act', asa cum este cunoscuta oficial legea privind reforma sistemului de asigurari de sanatate, adoptata in timpul mandatului lui Barack Obama "Aceasta incercare de a evita dorinta poporului american, verdictul instantelor din trecut si deciziile Congresului este, in opinia mea, pur si simplu o cruzime si dezbina in mod inutil", a spus Biden intr-un discurs sustinut in fieful sau din Wilmington.El a mai declarat ca disputa va stabili daca asigurarile de sanatate pentru mai mult de 20 de milioane de persoane "vor fi eliminate in mijlocul celei mai mari pandemiei din tara din utimul secol".Biden a promis ca odata ce isi va prelua mandatul in ianuarie, administratia sa "va spori semnificativ masurile de protectie in cazul serviciilor de sanatate, le va aduce americanilor o asigurare universala si va reduce costurile cu serviciile de sanatate cat de repede va fi omeneste posibil".