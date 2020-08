Joe Biden continua sa conduca in sondaje in fata lui Donald Trump. Actualul presedinte al SUA are de recuperat noua procente

Un procent de 50% din participantii la sondaj a declarat ca va vota pentru Joe Biden, in timp ce 41% au raspuns ca vor vota pentru Donald Trump.Intr-un sondaj similar, realizat in urma cu o luna, avansul candidatului democrat era de 11%.Jumatate din sondajul NBC News si Wall Street Journal a fost realizat dupa anuntarea candidaturii in tandem a lui Joe Biden cu senatoarea Kamala Harris pentru postul de vicepresedinte.In mod traditional, numele partenerului pentru functia de vicepresedinte este anuntat inaintea desfasurarii Conventiei partidului.Conventia Nationala Democrata programata sa se desfasoare pe parcursul a patru zile incepe luni si va avea loc, in cea mai mare parte, in mediul online.