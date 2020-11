Alegeri SUA. Joe Biden: Nimic nu va opri transferul de putere in Statele Unite

Biden a zambit atunci cand a fost intrebat despre comentariile secretarului de stat Mike Pompeo, care a anticipat o a doua administratie Trump, in timp ce lideri mondiali, inclusiv premierul britanic Boris Johnson , l-au felicitat pe democratul Biden si s-au angajat sa lucreze impreuna.Biden a obtinut cele peste 270 de voturi din Colegiul Electoral de care are nevoie pentru a prelua presedintia, castigand Pennsylvania sambata, dupa patru zile tensionate de numarare a voturilor, operatiune intarziata de cresterea numarului de buletine de vot trimise prin posta, din cauza pandemiei coronavirusului.Trump a facut afirmatii nefondate ca rezultatele sunt afectate de fraude. Procurorul general William Barr si liderul majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, au semnalat ca sustin dreptul lui Trump de a contesta rezultatul votului in justitie, in mai multe state cheie, cum ar fi Pennsylvania.Biden a afirmat intr-o declaratie sustinuta in Delaware ca echipa sa continua sa lucreze la formarea unei noi administratii, care sa preia conducerea tarii odata cu inaugurarea din 20 ianuarie 2021."Vom merge, vom merge mai departe, intr-o maniera consecventa, vom forma administratia noastra, Casa Alba , si vom analiza pe cine vom alege pentru functiile din guvern si nimic nu va opri acest lucru", a spus el.Intrebat fiind ce opinie are fata de refuzul presedintelui Trump de a-i recunoaste victoria, Biden a spus ca este "jenant".Secretarul de stat Mike Pompeo, un apropiat al lui Trump, a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Departamentul de Stat, ca, odata ce fiecare vot "legal" va fi numarat, aceasta va duce la o "a doua administratie Trump".Biden, fost vicepresedinte in timpul administratiei Obama, a zambit cand un reporter a mentionat declaratia lui Pompeo."Cred ca intregul partid republican a fost pus intr-o pozitie, cu cateva exceptii notabile, de a fi usor intimidat de presedintele in functie, dar exista un singur presedinte la un moment dat", a spus el.