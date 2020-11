Alegeri SUA 2020. Joe Biden se angajeaza sa fie ''un presedinte care uneste'' in discursul de sarbatorire a victoriei: "Este timpul sa vindecam America"

Presedintele ales a cerut americanilor sa nu isi mai trateze "adversarii ca pe dusmani" si a promis ca America va fi "din nou respectata in lume".Este "timpul sa vindecam America", le-a spus el sutelor de sustinatori adunati sa il asculte."Sa ne vedem, sa vorbim","sa ne dam o sansa", a insistat el intr-un discurs cu accente aprinse."Am candidat pentru aceasta functie pentru a reface sufletul Americii, pentru a reconstrui coloana vertebrala a acestei natiuni, clasa de mijloc, si pentru a face ca America sa fie respectata din nou in intreaga lume", a declarat Biden in fata multimii entuziaste de sustinatori."Si acum munca de a indeplini aceasta viziune a devenit realitate".Biden le-a multumit alegatorilor afro-americani pentru sprijinul acordat in timpul campaniei electorale."Mi-ati tinut mereu spatele si o sa vi-l tin si eu voua", a afirmat politicianul democrat.Presedintele ales al SUA a mai declarat ca munca sa va incepe cu "obtinerea controlului asupra COVID"."Nu voi precupeti niciun efort, niciunul, si niciun angajament pentru a face reversibila aceasta pandemie", si-a asigurat Biden audienta.El a precizat ca luni va crea un grup de oameni de stiinta care vor pune in aplicare planul sau de combatere a pandemiei noului coronavirus dupa ce va prelua functia de presedinte."Luni voi infiinta un grup de oameni de stiinta si experti" pentru a lucra "la un plan care va intra in vigoare incepand cu 20 ianuarie 2021", a declarat Joe Biden.Fara a-si mentiona rivalul, fostul vicepresedinte din administratia Barack Obama a afirmat ca intelege "dezamagirea" alegatorilor republicanului Donald Trump , care refuza sa isi recunoasca infrangerea."Eu insumi am pierdut alegeri, dar (...) este timpul sa punem deoparte retorica abraziva, sa reducem temperatura", a spus el."Voi lucra la fel de mult pentru cei care nu m-au votat ca si pentru cei care m-au ales", a promis Joe Biden.