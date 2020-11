Joe Biden sustine ca "multi alti oameni ar putea muri" daca Trump va bloca in continuare cooperarea pentru planificarea masurilor impotriva pandemiei

Biden a mai spus ca liderii de afaceri si de sindicat au semnalat dorinta de a coopera pentru a reface economia americana afectata de pandemie, insa a subliniat ca mai intai este nevoie ca pandemia de COVID-19 sa fie adusa sub control si a cerut Congresului sa adopte programul de masuri de sustinere.Presedintele ales a sustinut un discurs si a raspuns la intrebarile jurnalistilor la Wilmington, Delaware, dupa ce s-a consultat, luni, cu directorii generali ai unor companii de top din SUA si cu liderii sindicatelor.El a salutat si progresele in dezvoltarea a inca unui vaccin pentru COVID-19.Biden a spus ca directorii generali si liderii de sindicat sunt "gata sa se uneasca" si ca "unitatea lor a fost extraordinara".Joe Biden va mosteni o economie care a pierdut milioane de locuri de munca in timpul unei pandemii care a ucis peste 246.000 de oameni in Statele Unite. Cazurile de COVID-19 din SUA sunt in crestere, in timp ce Biden se pregateste sa isi preia functia pe 20 ianuarie."Intram intr-o iarna foarte intunecata. Lucrurile vor deveni mult mai dificile inainte de a deveni mai usoare ", a spus Biden despre pandemie.Ca raspuns la o intrebare cu privire la consecintele faptului ca administratia Trump nu coopereaza cu echipa de tranzitie a lui Biden in privinta luptei impotriva pandemiei, el a spus: "Mai multe alte persoane pot muri daca nu ne coordonam"."Pe masura ce luptati cu Covid-19, trebuie sa ne asiguram ca firmele si lucratorii au instrumentele, resursele si recomandarile nationale si standardele de sanatate si siguranta pentru a opera in siguranta", a adaugat Biden.Biden a spus ca ar fi mult mai usor pentru tranzitia prezidentiala daca Trump ar coopera, dar a spus despre refuzul presedintelui in functie de a-si recunoaste infrangerea: "Mi se pare mai jenant pentru tara decat debilitant pentru capacitatea mea de a-mi incepe activitatea".El a cerut o cooperare bipartizana impotriva pandemiei si a indemnat Congresul sa adopte programul de sprijin in pandemie. Discutiile despre o astfel de legislatie s-au oprit cu luni de zile inainte de alegerile din 3 noiembrie.Biden a declarat ca noul coronavirus continua sa se raspandeasca "aproape neintrerupt" si ca guvernatorii statelor isi intensifica masurile.In ceea ce priveste alte chestiuni economice, Biden a spus ca intentioneaza sa promoveze "o structura fiscala mai echitabila", cu corporatii care sa plateasca o cota echitabila, si a adaugat ca vrea sa vada un salariu minim de 15 dolari pe ora la nivel national. Biden a spus ca nu vor fi acordate contracte guvernamentale companiilor care nu produc produse in Statele Unite.Biden si vicepresedinta Kamala Harris au avut o conferinta video, la pranz, cu mai multi directori executivi, printre care Mary Barra, CEO al General Motors, Satya Nadella, CEO al Microsoft , Brian Cornell, CEO al Target, si Sonia Syngal, presedinta si CEO al Gap.Au participat, de asemenea, presedintele AFL-CIO, Richard Trumka, si sefii Uniunii Internationale a Angajatilor din Servicii, United Auto Workers si ai altor doua sindicate mari.Biden a declarat tot luni, mai devreme, ca anuntul Moderna, potrivit caruia vaccinul experimental pentru Covid-19 are o eficacitate de 94,5%, pe baza datelor intermediare dintr-un studiu in stadiu tarziu, a oferit o noua speranta pentru invingerea noului coronavirus. Impreuna cu rezultatele pozitive de saptamana trecuta publicate de grupul Pfizer, referitoare la o eficacitate de peste 90% a vaccinului sau pentru noul coronavirus, stirile anuntate de Moderna au amplificat optimismul ca vaccinarea pe scara larga, in lunile urmatoare, ar putea ajuta la atenuarea pandemiei.Intrebat daca personal ar fi dispus sa se vaccineze cu unul dintre vaccinurile nou dezvoltate, Biden a spus: "Nu as ezita sa iau vaccinul".De asemenea, Biden i-a indemnat pe americani sa limiteze numarul de persoane participante la reuniunile pentru Ziua Recunostintei de saptamana viitoare, incurajand distantarea sociala si purtarea mastilor.Biden l-a invins pe Trump cu aceeasi marja de 306-232 in Colegiul Electoral care l-a determinat pe Trump sa proclame o victorie "rasunatoare" in alegerile din 2016.Biden a castigat si votul popular national, cu cel putin 5,5 milioane de voturi, sau 3,6 puncte procentuale, unele buletine de vot fiind inca numarate.