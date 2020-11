Joe Biden va anunta marti primele nume ale viitorilor membri ai guvernului

"Veti vedea marti primele nume din cabinet. Daca doriti sa stiti care sunt agentiile guvernamentale si de cine vor fi conduse, atunci va trebui sa asteptati pana marti pentru ca presedintele ales sa raspunda el insusi", a declarat Klain, intr-un interviu pentru postul de televiziune ABC.Democratul Joe Biden a promis sa formeze un guvern care va reflecta diversitatea SUA. Saptamana trecuta el a ales deja secretarul Trezoreriei. "Am luat o decizie. Si veti vedea ca este vorba despre cineva care cred ca va fi acceptat de toatele elementele Partidului Democrat, de la cele progresiste la moderate", a declarat Biden intr-o conferinta de presa.Ron Klain (59 de ani) este unul dintre cei mai apropiati colaboratori ai lui Joe Biden. El si-a inceput activitatea in Partidul Democrat in 1989.Klain a fost un critic acerb al modului in care presedintele republican, Donald Trump , a gestionat criza cauzata de pandemia de COVID-19 si este de asteptat ca el sa fie un personaj important in raspunsul pe care Biden il va aduce la criza sanitara prin care trec Statele Unite.