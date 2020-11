Joe Biden, al patrulea discurs dupa alegeri: "Vom castiga aceasta cursa"

"Dragi americani, nu avem o declaratie finala despre victorie, dar numerele ne spun ca este clar. Vom castiga aceasta cursa. Trebuie sa fim calmi, fiecare vot va fi numarat", a declarat el."Poate ca uitandu-va la televizor, vi se pare ca numararea voturilor se misca greu, dar nu uitati, nu sunt niste simple numere, sunt voturile voastre" - le-a spus Joe Biden americanilor, facand un nou apel la rabdare si calm."Democratia functioneaza, voturile voastre vor fi numarate. Nu voi lasa sa se opreasca", a spus Joe Biden, intr-o aparenta aluzie ca va contracara demersurile in justitie ale echipei Donald Trump referitoare la numararea voturilor.Si senatoarea Kamala Harris a fost prezenta la discursul lui Biden, insa ea nu a vorbit.Biden a mai spus ca a strans cele mai multe voturi din istorie. "74 de milioane de voturi, acesta este cel mai mare numar de voturi obtinut vreodata in istoria SUA".Biden, in varsta de 77 de ani, nu si-a declarat public victoria in alegerile prezidentiale desfasurate pe 3 noiembrie. In schimb, presedinta Camerei Reprezentantilor Nancy Pelosi a estimat vineri ca este "evident" ca acesta va "castiga Casa Alba", numindu-l chiar "presedinte ales" pe Joe Biden.