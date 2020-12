Judecatorii resping cererile unor republicani de anulare a certificarii victoriilor lui Joe Biden in Michigan si Georgia

Plangerile se bazau pe nereguli in alegeri nedovedite si solicitau ca Trump sa fie declarat invingator in ambele state.Ambele procese au fost inregistrate pe 25 noiembrie de catre Sidney Powell, un fost avocat al campaniei Trump, in numele alegatorilor republicani.Trump si aliatii sai au pierdut numeroase cazuri prin care au incercat sa intoarca rezultatele alegerilor in state in care trump a pierdut alegerile din 3 noiembrie, dupa ce le-a castigat in 2016, facand acuzatii nefondate de frauda.Judecatoarea districtuala Linda Parker din Detroit si judecatorul districtual Timothy Batten din Atlanta au decis ca reclamantii nu au baza legala pentru a deschide procese si ca plingerile lor au fost inregistrate prea tarziu."Oamenii au vorbit", a scris Parker, referindu-se la rezultatul alegerilor.Batten a afirmat luni ca reclamantii doresc "poate cea mai extraordinara asistenta solicitata vreodata", in legatura cu alegerile."Vor ca aceasta curte sa inlocuiasca cu decizia ei decizia a doua milioane si jumatate de alegatori din Georgia, care au votat pentru Joe Biden, si nu vreau sa fac acest lucru", a spus Batten.Biden a castigat in Michigan cu aproape 154.000 de voturi in plus si in Georgia cu 12.000 de voturi in plus, obtinand cate 16 electori in fiecare stat.Biden a obtinut in total 306 electori, iar Trump 232, in Colegiul Electoral care determina castigatorul alegerilor prezidentiale. Colegiul Electoral se va reuni oficial pe 14 decembrie pentru a-si exprima oficial voturile.