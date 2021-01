Kamala Harris il acuza pe Donald Trump de "abuz neobrazat de putere", dupa ce acesta a incercat sa schimbe rezultatele electorale din Georgia

Reactia sa vine dupa ce sambata Trump i-a cerut unui inalt responsabil electoral din Georgia, intr-o convorbire telefonica de circa o ora, sa "gaseasca" aproape 12.000 de voturi necesare pentru a intoarce in favoarea sa rezultatul scrutinului prezidential din 3 noiembrie, castigat de cuplul democrat, Joe Biden - Kamala Harris.In apelul lui Trump se simte "vocea disperarii", a spus Kamala Harris duminica, la un miting de campanie in Savannah, Georgia.Secretarul de stat din Georgia, Brad Raffensperger, si el republican ca Trump, a respins propunerile presedintelui in exercitiu, sustinand ca au la baza teorii ale conspiratiei.Duminica, Trump l-a acuzat pe Raffensperger, intr-o postare pe Twitter , ca "habar n-are", explicand ca il sunase sa-i vorbeasca despre "frauda electorala din Georgia".Marti, in acest stat are loc un scrutin de departajare pentru doua locuri din Senat, al carui rezultat ar putea anula majoritatea republicana din camera superioara a legislativului federal. Trump si Biden intentioneaza sa faca personal campanie luni in Georgia.Miercuri, Congresul se va afla in fata primului sau test major, fiind chemat sa certifice victoria electorala a lui Biden, care urmeaza sa fie investit la 20 ianuarie.Procedura de miercuri, o simpla formalitate de regula, risca insa sa fie complicata de un grup de legislatori republicani care au afirmat ca vor vota impotriva certificarii electorilor din statele federale in care Trump a contestat victoria adversarului sau. Initiativa celor 11 senatori republicani nu are totusi sorti de reusita, noteaza dpa.Donald Trump a sustinut ca alegerile au fost fraudate in detrimentul sau, dar nu a reusit sa vina cu dovezi in justitie in acest sens.