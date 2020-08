Kamala Harris, nominalizata oficial candidat al Partidului Democrat pentru functia de vicepresedinte al SUA

Senatoarea de California, primul politician de culoare ales pentru aceasta functie, a atacat "esecul in conducere" al actualului presedinte, Donald Trump , relateaza BBC.Ea a spus ca liderul republican "transforma tragediile noastre in arme politice".Biden si Harris candideaza impotriva republicanilor Trump si Mike Pence in alegerile din 3 noiembrie."Ne aflam intr-un punct de inflexiune", a transmis ea dintr-o sala goala a unui hotel din Wilmington (Delaware). "Haosul constant ne lasa in deriva. Putem face mai bine si merita mult mai mult. Trebuie sa alegem un presedinte care va aduce ceva diferit, ceva mai bun si se va ocupa de chestiunile importante".Ea a subliniat impactul disproportionat al coronavirusului asupra persoanelor de culoare, amintind si de manifestatiile anti-rasism din ultimele luni. "Nu exista un vaccin pentru rasism. Trebuie sa muncim", a adaugat ea, citind apoi numele persoanelor de culoare neinarmate ucise de politia americana.Discursul ei a venit dupa cel sustinut de fostul presedinte Barack Obama , care i-a indemnat pe alegatori sa il voteze pe fostul lui secund, Biden.Trump a urmarit discursul lui Harris si a sugerat pe Twitter ca ea l-a numit "rasist" pe Biden, ceea ce nu s-a intamplat.Biden si Harris s-au confruntat pe tema rasismului in a doua dezbatarere a democratilor, dar in confruntare ea a spus: "Nu cred ca esti rasist si sunt de acord cu tine cand te angajezi pentru a gasi un teren comun".Obama s-a adresat tinerilor care au iesit pe strazi vara aceasta pentru a protesta fata de brutalitatea politiei. "Puteti da democratiei noastre un nou inteles. O puteti face mai buna. Sunteti ingredientul care lipseste - cei care vor decide daca America devine tara care traieste complet pe baza principiilor sale".Din Philadelphia (Pennsylvania), Barack Obama a tinut sa il critice pe Donald Trump: "Nu m-am asteptat vreodata ca succesorul meu sa-mi preia viziunea sau sa imi continue politicile. Am sperat, pentru binele tarii noastre, ca Donald Trump ar putea arata mai mult interes in a-si lua munca in serios. Dar nu a facut-o vreodata".Presedintele Trump a publicat ulterior mai multe mesaje pe Twitter, inclusiv ca democratul i-a spionat campania si s-a intrebat de ce Obama nu si-a exprimat sprijinul fata de Biden mai devreme.Conventia Democrata va continua joi, cand se va incheia cu un discurs de acceptare sustinut de Joe Biden.Conventia de anul acesta, programata initial sa aiba loc in Milwaukee (Wisconsin), are loc de la distanta, din cauza pandemiei, cu segmente live si inregistrate.Conventia Nationala Republicana va avea loc, in mare parte virtual, saptamana viitoare. Donald Trump isi va sustine dscursul de acceptare a nominalizarii pentru rolul de candidat la Casa Alba.