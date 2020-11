Liderul senatorilor republicani sustine "dreptul" lui Trump de a contesta rezultatele, insa nu preia acuzatiile de "frauda"

"Presedintele Trump este 100% indreptatit sa examineze acuzatiile privind nereguli si sa-si evalueze optiunile legale", a declarat McConnell in Senat, in timpul primei sale interventii dupa anuntarea de catre mass media, sambata, a victoriei democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale.Evocand fraude fara a aduce dovezi, Donald Trump refuza sa-si recunoasca infrangerea si a anuntat ca intentioneaza sa ceara renumarari de voturi si sa depuna plangeri in statele unde rezultatele sunt foarte stranse.Intr-un discurs foarte prudent, Mitch McConnell s-a ferit sa-si asume acuzatiile miliardarului republican si chiar a parut sa minimizeze anvergura actiunilor intreprinse de Casa Alba "Cateva recursuri in justitie din partea presedintelui nu inseamna catusi de putin sfarsitul Republicii", a declarat McConnell. Ele "nu reprezinta nicio iesire din criza", a insistat liderul senatorilor republicani.Afisandu-si increderea in institutii, el a asigurat ca SUA vor avea un nou presedinte din 21 ianuarie, fara a avansa vreun nume.Cu cateva exceptii, printre care fostul presedinte George W.Bush si trei senatori moderati, republicanii inca nu au recunoscut deschis infrangerea lui Donald Trump. Marea majoritate a taberei sale s-a retras intr-o tacere prudenta si doar cercul sau apropiat a devenit ecoul acuzatiilor formulate de actualul locatar de la Casa Alba.Senatorul Lindsey Graham, un aliat apropiat, l-a indemnat luni pe Trump "sa continue lupta", insa chiar el a dat de inteles ca aceste eforturi ar putea fi zadarnice. "L-as incuraja pe presedintele Trump, daca eforturile lui nu sunt suficiente, (...) sa nu lase aceasta miscare sa moara, sa se gandeasca sa candideze din nou" in 2024 si sa creeze platforme care l-ar putea ajuta "sa pastreze aceasta miscare in viata", a declarat Graham la Fox News Radio.