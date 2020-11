Majoritatea din Senatul SUA va fi neclara pana in ianuarie, din cauza situatiei din Georgia, unde scrutinul va fi repetat pe 5 ianuarie

De ce au fost organizate aleegri pentru ambele locuri

Pot influenta alegerile majoritatea?

Potrivit rezultatelor publicat vineri, democratii si republicanii vor detine fiecare 48 de locuri in Senatul cu 100 de locuri. In afara de Georgia, mai trebuie anuntate rezultatele pentru alte doua locuri, dar asteptarile sunt ca acestea vor reveni republicanilor.In conditiile in care in Gergia vor avea loc din nou alegeri pe 5 ianuarie, ramane intrebarea carui partid ii va reveni controlul Senatului, dupa ce restul noilor membri ai Congresului vor depune juramantul pe 3 ianuarie.Senatorul republican David Perdue candideaza pentru un nou mandat de sase ani, dupa ce a fost ales prima oara in 2014. El se afla acum intr-o cursa stransa cu democratului Jon Ossoff, jurnalist de investigatie si director in mass-media.Niciunul nu a trecut pragul de 50% plus un vot, Perdue obtinand 49,8% din voturi si Ossoff 47,9%. Cei doi se vor confrunta intr-un nou tur al alegerilor, potrivit Edison Research.Celalalt senator al Georgiei, republicanul Kelly Loeffler, a fost numit in 2019 pentru a-l succeda pe Johnny Isakson, care s-a retras. Pentru locul acesteia au candidat in alegeri speciale 21 de candidati, inclusiv reprezentantul republican Doug Collins.Democratul Raphael Warnock a obtinut cele mai multe voturi, 32,7%, Loeffler obtinand 26% si Collins 20,1%. Castigatorul alegerilor din aceasta cursa va servi in Senat doar doi ani, completand mandatul de sase ani in care Isakson fusese ales in 2016.CAT DE COMUNA ESTE ORGANIZAREA UNUI NOU TUR AL ALEGERILOR IN STATELE SUA?Mai multe state americane, inclusiv Georgia, organizeaza un nou tur pentru alegerile primare care nu produc un castigator clar. Dar Georgia a devenit unul dintre putinele state care organizeaza un nou tur si pentru alegerile generale, dupa ce alegerile pentru postul de guvernator din 1966 nu au reusit sa produca un castigator clar si un legislativ al statului dominat de democrati a ales propriul candidat in locul unui republican care castigase mai multe voturi.Democratii nu au reusit sa genereze "valul albastru" de alegatori la care sperau pe 3 noiembrie, dar au castigat suficiente locuri in Senat pentru a obtine 48 de locuri in Senatul de 100 de membri.Pare probabil ca republicanii vor pastra 50 de locuri in Senat, inainte de noile alegeri din Georgia, daca republicanii vor fi realesi in Carolina de Nord si Alaska, state unde nu a fost finalizata numararea voturilor. Candidatii republicani au obtinut cele mai multe voturi in ambele state.Democratii au sanse reduse sa castige ambele locuri din Senat in Georgia, unde exista tendinte traditionale republicane, dar daca vor reusi, iar Joe Biden va fi la Casa Alba , acest lucru i-ar conferi vicepresedintei Kamala Harris un loc in Senat, ceea ce va duce la 51 de locuri democrate.Acesta ar fi un premiu urias pentru democrati, pentru ca, in caz contrar, un Senat controlat de republicani ar avea puterea de a bloca majoritatea prioritatilor politice ale lui Biden. Aceasta miza stabileste conditiile pentru o campanie intensa de doua luni, iar banii, agentii politici si mass-media se vor revarsa asupra Georgiei.