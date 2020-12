Marii electori americani aproba victoria lui Joe Biden. Democratul isi va incepe mandatul pe 20 ianuarie

In interventia sa de celebrare a rezultatului, Joe Biden urmeaza sa indemne America sa "intoarca pagina" in pofida refuzului incapatanat al lui Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea.Fara a produce surprize, marii electori, care s-au intalnit in fiecare stat al federatiei americane, au confirmat consacrarea victoriei lui Joe Biden, care va deveni pe 20 ianuarie cel de-al 46-lea presedinte din istoria Statelor Unite.Daca etapa votului marilor electori reprezinta in mod traditional o formalitate, Donald Trump i-a conferit anul acesta o importanta deosebita refuzand sa accepte verdictul urnelor si s-a facut ecoul teoriilor conspiratiei despre posibile fraude electorale.Limita de 270 de mari electori, sinonima cu victoria, a fost depasita in favoarea lui Joe Biden in finalul dupa-amiezei de luni, cand statul California, unde candidatul Partidului Democrat a castigat detasat, si-a adaugat voturile la totalul celor exprimate."In lupta pentru sufletul Americii, democratia a castigat", ar urma sa declare Joe Biden intr-un discurs, din care au fost date publicitatii in avans cateva extrase de catre echipa sa."Integritatea alegerilor noastre a fost pastrata. Acum este timpul sa intoarcem pagina. Sa ne strangem", va adaugat el intr-un discurs programat sa-l rosteasca la Wilmington, Delaware, in jurul orei locale 19:30 (00: 30 GMT marti). "Flacara democratiei a fost aprinsa cu mult timp in urma in aceasta tara. Si acum stim ca nimic - nici macar o pandemie sau un abuz de putere - nu poate stinge aceasta flacara".Acestei etape procedurale i se acorda in mod traditional putina atentie. Dar anul acesta, ea a fost transmisa in direct, dupa saptamani de razboi de gherila judiciara condus de Donald Trump, care s-a dovedit a fi un fiasco complet, dar care a intarit si mai mult diviziunile interne.Rezultatele scrutinului din 3 noiembrie au fost deja certificate de fiecare dintre cele 50 de state: Joe Biden a castigat un numar record de voturi - 81.28 milioane adica 51.3% din sufragii, fata de 74.22 milioane (46.8 %) cat a obtinut Donald Trump.In Statele Unite, presedintele tarii este ales prin vot universal indirect, fiecare stat atribuindu-si in general marii sai electori, numarul acestora depinzand in mod esential de populatia sa, candidatului iesit pe primul loc in plan local. Desi s-a intamplat in trecut ca o parte foarte redusa din marii electori sa se abata de la aceasta regula, aceasta nu a schimbat niciodata rezultatul alegerilor. Si aici, rezultatele certificate confirma avansul confortabil al lui Joe Biden, anuntat pe 7 noiembrie de mass-media, cu 306 mari electori fata de 232 pentru Donald Trump.Cei 538 de mari electori sunt politicieni locali, personalitati ale societatii civile sau apropiati ai candidatilor. Cei mai multi sunt necunoscuti publicului larg, dar se intampla ca din Colegiul Electoral sa faca parte personalitati de renume, asa cum este cazul lui Hillary Clinton Donald Trump a denuntat de aproape o luna si jumatate, fara dovezi,"cele mai trucate alegeri din istoria americana". Aproape toate actiunile sale in justitie au fost respinse. Umilinta finala a fost decizia Curtii Supreme, unde liderul de la Casa Alba a intarit prin trei numiri majoritatea conservatoare (sase din noua judecatori), care a respins saptamana trecuta doua recursuri introduse de echipa republicana, fara ca macar sa se sesizeze asupra fondului.Donald Trump ar putea incerca sa profite de complexitatea unui proces institutional care se intinde pe o lunga perioada de timp. Unii alesi apropiati ai presedintelui in exercitiu se gandesc sa conteste rezultatele atunci cand Congresul va fi chemat sa ofere o validare finala pe 6 ianuarie. Cu toate acestea, procesul nu are practic nicio sansa de succes.Intr-un editorial, Wall Street Journal scrie ca a sosit timpul ca Donald Trump sa isi reconsidere pozitia:"exista un timp pentru lupta si unul pentru a-ti recunoaste infrangerea".