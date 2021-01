VIDEO Mesajul lui Donald Trump pentru protestatarii din Washington: "Alegerile au fost fraudate. Mergeti in pace acasa"

"Va cunosc durerea, stiu ca sunteti raniti. Am avut alegeri care ne-au fost furate. Au fost niste alegeri foarte alunecoase, si toata lumea stie acest lucru, mai ales cei care partea opusa. Dar trebuie sa mergeti acasa, trebuie sa avem pace. Trebuie sa avem lege si ordine si trebuie sa respectam oamenii care se ocupa de aceasta lege si ordine. Nu vrem ca cineva sa fie ranit. Trecem printr-o perioada foarte grea. Nu a fost niciodata o perioada precum aceasta, in care ne pot lua totul, de la mine, de la voi, de la tara noastra. Acestea au fost niste alegeri fraudate, dar nu putem cadea in capcanele acestor oameni., trebuie sa avem pace, asa ca mergeti Acasa. Va iubim. Sunteti foarte speciali. Ati vazut ce se intampla, ati vazut cum sunt tratati si altii. Este atat de rau si de malefic. Stiu cum va simtiti, dar mergeti Acasa si mergeti pasnic", a transmis presedintele Donald Trump pe Twitter.Si de data aceasta, ca si in timpul alegerilor din SUA, Twitter a reactionat la mesajul video al lui Donald Trump, dupa ce acesta a acuzat ca alegerile au fost fraudate.Citeste si: