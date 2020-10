Microsoft a dezactivat o retea uriasa de hackeri rusi interesata de alegerile din SUA. Cum functioneaza virusul Trickbot

Compania, ajutata de o serie de ordine judecatoresti si de relatiile cu provideri de tehnologie din alte tari, a anuntat ca o campanie de o saptamana intreprinsa impotriva bandei care administra reteaua de virusi Trickbot a eliminat o posibila sursa de perturbare a votului care va avea loc pe 3 noiembrie."Am eliminat cea mai mare parte a infrastructurii lor. Capacitatea lor de a infecta tinte a fost redusa semnificativ", a declarat vicepresedintele Microsoft Tom Burt.Infractorii care gestionau Trickbot au infectat peste 1 milion de computere personale, multe din cadrul guvernelor locale, potrivit profesionistilor in securitate cibernetica. Ulterior, acestia incheiau acorduri cu alte bande, pentru instalarea de programe ransomware si alte programe malitioase pe computerele infectate.Desi nu exista dovezi ca banda lucra cu guverne straine, Burt a spus ca a dorit sa destructureze Trickbot inainte de alegeri, in cazul in care agentii rusesti ar fi incercat sa o foloseasca pentru a interveni in procesul de votare sau sa provoace dubii privind rezultatele, manipuland datele.Unii experti in securitate au declarat in aceasta saptamana ca noile servere instalate online de banda Trickbot sunt excluse de catre Microsoft, facand mai greu pentru grup sa instaleze programe noi pe computerele infectate."Masurile impotriva Trickbot sunt luate acum la nivel global si au avut succes impotriva infrastructurii acesteia. Cu toate acestea, mai exista un numar mic de controlori ai bandei din Brazilia , Columbia, Indonezia si Kargastan care pot insa raspunde", a declarat directorul general al Intel 471, Mark Arena.Banda Trickbot cere in prezent altor grupuri malware sa instaleze softul sau, au aratat Arena si altii, fiind de asteptat sa isi refaca infrastructura in alte moduri.Burt a spus ca eforturile de adaptare cel putin vor distrage atentia bandei de la provocarea de haos in alegeri si in alte activitati ale guvernelor locale.