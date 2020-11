VIDEO Mii de manifestanti pro-Trump fara masti denunta "o frauda electorala" intr-un protest care are loc la Washington. Presedintele in functie a salutat demonstratia

In ciuda absentei dovezilor cu privire la furtul voturilor, confirmata de autoritatile electorale, manifestantii au strigat "Inca patru ani!" si "SUA! SUA" in fata Freedom Plaza, agitand steaguri "Trump 2020" si banere "Opriti furtul!".Parasind Casa Alba pentru a merge la golf, presedintele american, care inca nu si-a recunoscut esecul in fata lui Joe Biden , a putut zari din limuzina sa blindata miile de simpatizanti.Sunt asteptate si adunari anti-Trump. Intalnirea dintre activistii antirasism si gruparile de extrema dreapta precum "Proud Boys", care apara suprematia albilor in SUA, starnesc teama intr-un climat tensionat in capitala americana."Induiosator sa vad tot sprijinul extraordinar de acolo, in special la mitingurile de sustinere care sunt peste tot in tara, inclusiv unul dintre ele avand loc sambata, in Washington. Poate ca o sa trec pe acolo si sa-i salut. Aceste alegeri au fost aranjate, de la cel mai inalt nivel pana jos!", a scris Trump pe Twitter Potrivit miscarii Black Lives Matter cu sediul la Washington, sustinatorii lui Trump nu poarta masti si ar profita de manifestatie pentru a "distruge memorialul Black Lives Matter si a incita la violenta".