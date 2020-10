Ministrul de externe german vrea "un nou inceput" in relatiile transatlantice, dupa alegerile din SUA

Oricare va fi rezultatul acestor alegeri, Germania si Franta trebuie sa constientizeze faptul ca SUA ar putea deveni mai putin angajate in afacerile globale, noteaza Heiko Maas.Prin urmare, continua el, este nevoie de un nou inceput, intrucat cei care vor profita de divergentele dintre SUA si Europa sunt la Beijing si Moscova , si de asemenea la Teheran si Phenian.Dupa alegerile prezidentiale care se vor desfasura in SUA pe 3 noiembrie, guvernul german va aborda Washingtonul cu propuneri, "pentru a contribui la o agenda transatlantica noua", scrie ministrul german de externe.Potrivit lui Heiko Maas, este nevoie de o intelegere noua si comuna a "regulilor jocului" la nivel global, dupa ce in ultimii ani mai multe parti le-au incalcat, cum ar fi o politica de sanctiuni coordonata si o pozitie comuna fata de China si in cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) sau o actiune coordonata in Balcanii Occidentali.Dar, continua seful diplomatiei germane, exista si un obiectiv al "suveranitatii europene", prin care europenii sa poata gestiona crizele, dar din punctul sau de vedere aceasta nu inseamna o indepartare de la parteneriatul transatlantic, ci dimpotriva. "In viitor, Europa poate ramane un partener atractiv pentru SUA numai daca face un efort credibil de a-si proteja in mod independent propriile interese de securitate", considera Heiko Maas.