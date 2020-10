VIDEO Marele castigator al ultimei confruntari dintre Donald Trump si Joe Biden. "Cred ca merita felicitari din partea intregii tari"

NBC's Kristen Welker explains the rules for Trump's and Biden's mics during the final presidential debate #Debate2020 pic.twitter.com/AanMhoEmtT - Bloomberg QuickTake (@QuickTake) October 23, 2020

Potrivit Hotnews.ro, care citeaza BBC, din reactiile la cald din mediul online reiese ca foarte multa lume a laudat modul in care Kristen Welker a moderat confruntarea. Jurnalista in varsta de 44 de ani nu a ezitat sa opreasca microfonul ambilor candidati de cate ori a fost nevoie.Jurnalista NBC Andrea Mitchell, a comentat ca Welker a detinut controlul dezbaterii intr-un mod foarte clar, de la inceput pana la sfarsit, in vreme ce autorul american Jon Gordon crede ca prestatia ei a fost "incredibila".Si jurnalista MSNBC Rachel Maddow a comentat ca Welker este "adevaratul castigator" al dezbaterii, comentariul ei fiind distribuit de foarte multa lume in mediul online, arata Hotnews.ro In ceea ce-i priveste pe cei doi candidati, lucrurile sunt inca neclare, dar, judecand dupa timpul interventiilor, BBC News noteaza ca Trump l-ar fi depasit pe contracandidatul sau democrat: republicanul a vorbit peste 41 de minute, in timp ce Biden a vorbit 37 de minute si 53 de secunde.