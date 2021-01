Democrata Nancy Pelosi a fost realeasa, la 80 de ani, presedinte al Camerei Reprezentantilor din SUA

La 80 de ani, Nancy Pelosi este o tacticiana abila, principalul adversar al presedintelui Donald Trump in a doua parte a mandatului sau. Ea a fost realeasa in aceasta functie pentru urmatorii doi ani, in pofida reticentei unor voci din aripa stanga a Partidului Democrat.Aleasa din California a obtinut 216 voturi in timp ce rivalul sau republican Kevin McCarthy a obtinut 209. Toti republicanii prezenti au votat pentru aceasta din urma, in timp ce cinci alesi democrati nu si-au dat votul pentru Nancy Pelosi.Nancy Pelosi va prelua o majoritate democrata in Camera Reprezentantilor,care s-a diminuat dupa alegerile din noiembrie cu 11 mandate.Cele 435 de locuri ale reprezentantilor alesi in camera inferioara a Congresului american au fost reinnoite in acelasi timp cu alegerile prezidentiale organizate pe 3 noiembrie.Majoritatea in Senat depinde momentan de doua alegeri partiale in statul Georgia , care vor decide echilibrul de putere la Washington pentru inceputul mandatului lui Joe Biden , care va prelua functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie.Acesta va fi al patrulea mandat obtinut de Nancy Pelosi la sefia Camerei Reprezentantilor, unde s-a mai aflat intre 2007 si 2010. A fost prima femeie din istoria americana care a preluat acest post crucial. Ulterior, a obtinut functia de presedinte a Camerei Reprezentantilor in ianuarie 2019, dupa alegerile de la jumatatea de mandat.Presedintele Camerei Reprezentantilor este a treia persoana ca importanta in stat dupa presedinte si vicepresedinte.