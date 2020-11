Noul sef numit la Pentagon de Trump sugereaza ca SUA va accelara retragerea soldatilor americani din Afganistan si Orientul Mijlociu: ''E timpul sa plecam acasa''

"Toate razboaiele trebuie sa ia sfarsit", scrie Miller, numit in locul lui Mark Esper, demis luni brusc de presedintele in exercitiu Donald Trump "Incetarea razboaielor necesita compromisuri si parteneriate. Am preluat provocarea; am dat totul. Este timpul sa plecam acasa'', a insistat Miller intr-o scrisoare publicata pe site-ul Ministerului Apararii.Noul sef al Pentagonului, fost locotenent al Fortelor Speciale, nu mentioneaza in mod direct niciun loc de desfasurare. Dar, referindu-se la razboiul purtat impotriva organizatiei teroriste al-Qaida, el pare sa evoce cu prioritate Afganistanul si Irakul, unde multi soldati americani au fost desfasurati in urma atacurilor din 11 septembrie 2001 , scrie AFP.Donald Trump, care promisese ca va pune capat "razboaielor nesfarsite", a anuntat ca doreste sa reduca numarul soldatilor americani in Afganistan la 2.500 la inceputul anului 2021 si chiar a mentionat o retragere totala pentru Craciun.Chiar daca nu critica public pozitia Casei Albe, unii ofiteri spun in particular ca se opun formal unei cifre mai mici de 4.500 de soldati, atata timp cat violenta nu scade pe teren.Acestia observa ca o retragere ordonata, inclusiv transportul a mii de soldati cu echipamentul lor, nu va putea fi realizata complet pana la investirea presedintelui ales Joe Biden pe 20 ianuarie 2021, decat daca lasa in urma armamentele, pe care inamicii Statelor Unite le-ar putea captura.