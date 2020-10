Alegeri prezidentiale in SUA. Expertii estimeaza ca o victorie a lui Biden in SUA ar aduce o senzatie de usurare, insa putine solutii

Peter Beyer, membru al Partidului Crestin Democrat al cancelarului Angela Merkel , a spus ca Biden ar oferi un ton mai colaborativ decat presedintele Donald Trump , care a descris politicile comerciale si de cheltuieli ale Germaniei ca "foarte proaste".Trump se afla in urma lui Joe Biden in sondajele de opinie, inaintea alegerilor din 3 noiembrie."La nivel mondial va fi o mare senzatie de usurare, daca va castiga Joe Biden", a declarat Beyer."Va ajuta acest lucru? Nu cred, pentru ca, din ceea ce am auzit din partea lui Joe Biden,...vom vedea ca multe dintre subiectele transatlantice existente vor ramane, cum ar fi Nord Stream 2, securitatea energetica, problemele economice", a adaugat acesta.Trump a atacat Berlinul pentru ca sustine construirea gazoductului Nord Stream 2, pe sub Marea Baltica, acuzand Germania ca este "captiva" Rusiei din cauza dependentei de energia acesteia."Am fi intelepti sa ne asteptam ca un presedinte Joe Biden sa fie mult mai colaborativ, ar avea un ton mult mai prietenos, dar multe dintre probleme vor ramane pe masa, unele ar fi mult mai usor de abordat, altele ar fi dure. Una dintre prioritatile sale principale ar fi vindecarea ranilor propriei tari. Exista multe de facut", a spus Beyer.Trump a acuzat totodata Germania ca profita de Statele Unite, pentru ca nu isi indeplineste obligatiile financiare fata de NATO , organizatia militara pe care a numit-o odata invechita, spre dezaprobarea aliatilor socati.Ministrul Apararii, Annegret Kramp-Karrenbauer, a declarat ca Germania asteapta cu nerabdare mai multa claritate in politica externa a SUA."Nu suntem in favoarea unui stil politic perturbator", a declarat vineri Kramp-Karrenbauer, o alta apropiata a lui Merkel.In iulie, armata SUA a dezvaluit planurile de a retrage a aproximativ 12.000 de soldati din Germania.Citeste si: