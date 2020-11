OMS il felicita pe Biden, care a promis sa opreasca iesirea SUA din organizatie: "Suntem nerabdatori sa lucram cu dumneavoastra"

"Felicitari presedintelui ales Joe Biden si vicepresedintelui ales Kamala Harris. Colegii mei de la OMS si cu mine suntem nerabdatori sa lucram cu dumneavoastra si cu echipele dumneavoastra", a declarat directorul general al organizatiei, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Intr-un mesaj difuzat pe Twitter , Tedros a amintit ca "o criza precum cea provocata de pandemia de COVID-19 demonstreaza importanta solidaritatii in protejarea vietilor si a mijloacelor de subzistenta".SUA sunt tara cea mai afectata de coronavirus la nivel mondial, cu aproape 10 milioane de cazuri de imbolnavire si 233.000 asociate acestei boli.Presedintele in exercitiu Donald Trump a acuzat OMS ca nu a actionat la timp pentru a stavili raspandirea coronavirusului si ca a acoperit China , care - potrivit actualului lider de la Casa Alba - a ascuns restului lumii informatii importante despre noul virus in prima faza a pandemiei.Trump a ordonat retragerea tarii sale din OMS, cu incepere din 6 iulie 2021, insa Biden a declarat ca, daca va castiga scrutinul prezidential, va anula aceasta decizie chiar din prima zi a mandatului sau.