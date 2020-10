Pariuri record pentru rezultatul alegerilor din SUA: Peste 300 de milioane de euro intra in joc

Conform cotelor Betfair Exchange, sansele lui Donald Trump de a fi reales in functia de presedinte al SUA au crescut, ca urmare a discursului sau din a doua si ultima dezbatere in fata lui Joe Biden , arata Stiri.tvr.ro Trump avea o cota de 3.10 (32% sanse) sa castige alegerile din 2020 inaintea dezbaterii, iar acum are o cota de 2.90 (34% sanse). Biden a cazut de la o cota de 1.47 (68% sanse) la 1.53 (66% sanse).Nu mai putin de 2.2 milioane de euro au fost pariati pe Biden si Trump in timpul dezbaterii, ducand suma totala pariata in ultimele 24 de ore la peste 10 milioane de euro. Piata este pe cale sa atinga 330 milioane de euro pariati, devenind astfel cea mai mare din toate timpurile, depasind recordul de 220 milioane de euro de la alegerile din 2016."Ambii candidati vor considera ca au castigat dezbaterea, insa cotele spun ca banii au fost pariati in favoarea lui Donald Trump pe Betfair Exchange.Cota lui de a fi reales s-a schimbat de la 3.10 (32% sanse) la 2.90 (34% sanse) in timp ce cota lui Biden a ajuns la 1.53 (66% sanse).Peste 10 milioane Euro au fost pariati pe cine va castiga alegerile in ultimele 24 de ore, inclusiv 2.2 milioane euro in timpul dezbaterii, ceea ce inseamna ca recordul de 220 milioane euro pariati in 2016 va fi depasit, piata putand sa ajunga la 330 milioane de euro", a declarat purtatorul de cuvant al Betfair, Sam Rosbottom.Citeste si: