Participare record la alegerile prezidentiale din SUA. Peste 50 de milioane de americani au votat deja

Michael McDonald, implicat in Elections Project al University of Florida, a apreciat ca cel putin 52 de milioane de americani au votat prin posta sau in persoana, cu 11 zile inainte de ziua alegerilor. Acest numar este echivalent cu 22% dintre alegatorii eligibili.McDonald si alti experti anticipeaza ca alegerile ar putea stabili un record al prezentei la vot al epocii moderne, depasind participarea de 60% din alegerile prezidentiale recente.Participarea masiva la votul anticipat ii ofera republicanului Trump mai putine sanse sa schimbe optiunile unor alegatori inainte de incheierea alegerilor.Sondajele de opinie il plaseaza pe Trump in urma lui Biden, atat la nivel national cat si, cu o marja mai scazuta, in mai multe state cheie, care vor decide cine va fi presedinte de pe 20 ianuarie 2021.Citeste si: