Peste 60 de milioane de americani au votat deja in alegerile prezidentiale, intr-un ritm record. Care candidat se afla in frunte in acest moment

Participarea mare este cel mai recent semn al interesului intens pentru confruntarea dintre presedintele republican Donald Trump si democratul Joe Biden , precum si dorinta alegatorilor de a reduce riscul expunerii la Covid-19, boala care a ucis circa 225.000 de oameni in Statele Unite.Democratii detin un avantaj semnificativ in votarea anticipata, datorita sustinerii votului prin posta, pe care republicanii il evita in mare masura, in urma atacurilor repetate si nefondate ale lui Trump, care spune ca sistemul este predispus la fraude pe scara larga.In general, democratii au un avantaj de aproximativ doi la unu la numarul de voturi exprimate anticipat.Numarul mare de americani care au votat anticipat l-a determinat pe Michael McDonald, profesor la Universitatea din Florida care administreaza U.S. Elections Project, sa prognozeze o participare record la alegeri, de aproximativ 150 de milioane, reprezentand 65% dintre persoanele eligibile pentru vot, care ar fi cea mai mare prezenta la vot din 1908.In acest an, numarul americanilor care au votat anticipat este deja mai mare decat cel consemnat in alegerile prezidentiale din 2016.