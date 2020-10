Participare record la alegerile din SUA. Peste 70 de milioane de alegatori au votat deja

Aceasta participare masiva la vot indica atat un interes sporit al americanilor fata de competitia dintre presedintele republican in exercitiu Donald Trump si rivalul sau democrat Joe Biden , cat si dorinta alegatorilor de a reduce riscul de expunere la COVID-19, intr-un context in care pandemia pare sa creasca in forta odata cu apropierea iernii.Democratii au un avantaj semnificativ la votul anticipat, evitat acum de republicani pe fondul atacurilor repetate si neintemeiate ale lui Trump in sensul ca acest sistem de vot incurajeaza frauda.Per total, democratii au un avantaj de 2 la 1 la votul anticipat, dar in ultimele saptamani republicanii au recuperat, conform datelor colectate de US Elections Project, coordonat de profesorul Michael McDonald de la Universitatea Florida.Potrivit acestuia, participarea finala la vot ar putea ajunge la cifra record de 150 de milioane, sau 65% din potentialii alegatori, adica cea mai ridicata din 1908.