Cum va fi afectata politica mondiala de atacurile din Washington. "Romania pleaca de pe o pozitie extrem de avantajoasa"

Neprietenii Americii vor folosi atacurile cibernetice

Joe Biden cunoaste foarte bine Romania

Romanii stiu foarte bine ce inseamna lumea libera

"Este un incident regretabil, un moment de inflexiune negativa in ce priveste sistemul democratic american dar cred ca aceasta situatie va fi depasita. De altfel, modul in care s-a reactionat la acest incident a fost unul controlat din punct de vedere al sistemelor de sanatate si politie dar si ordonat din punctul de vedere al politicienilor implicati direct.Practic era vorba despre momentul finalizarilor procedurilor post electorale in Statele Unite, confirmarea votului colegiului elector. In final, votul in congres a reflectat aproape in oglinda votul colegiului elector. Nu au mai existat obiectiuni decat in legatura cu doua state: Georgia si Pennsylvania, foarte multi republicani renuntand la obiectiunile pe care le anuntasera anterior. Foarte rapid, sistemul de echilibru politic american a reactionat la acest incident, ceea ce inseamna ca vorbim de un corp sanatos in ceea ce priveste functionarea democratica a Statelor Unite", a explicat Cristian Diaconescu pentru Ziare.com.Analistul spune ca incidentul nu a fost intamplator."Sigur ca va lasa urme acest incident, cu atat mai mult cu cat nu pare a fi unul intamplator. Tensiunile in societatea americana s-au acumulat sistematic in ultima perioada. Au aparut crivaje foarte serioase, manifestari extreme si de o parte si de alta si de la dreapta si de la stanga, nici una nu poate fi scuzata prin cealalta, acest lucru este clar.Evident ca, in acest moment, din punctul de vedere al establishmentului politic, democratii au o stabilitate foarte serioasa pentru ca vor controla majoritar Congresul si in urma rezultatului de ieri din statul Georgia, avand si conducerea administratiei prin presedintele Biden", a mai aratat fostul ministru de Externe."Sigur ca, este de asteptat ca, neprietenii Americii intuind acest moment de vulnerabilitate majora sa incerce sa maximizeze folosind aceleasi resurse pe care le-au mai folosit si in ultima perioada, mai ales retelele de socializare, atacurile cibernetice. Dupa cum stiti, America a suferit, in ultimele zile, unul dintre cele mai ample atacuri informatice cunoscute in ultima perioada, care au lovit institutii fundamentale in sistemul de securitate american. Si din acest punct de vedere, aceasta confruntare va fi o realitate.Este de fapt si continutul discurusului pe care Biden, in criza de pe 6 ianuarie l-a facut public.Din aceasta perspectiva este absolut necesar sa avem un tip de preocupare, noi partenerii Statelor Unite si, dupa parerea mea, solidaritatea cu SUA trebuie sa fie una cat se poate de clara si explicita", a mai aratat Diaconescu.Analistul spune ca ar trebui ca SUA sa restarteze parteneriatele pentru a deveni o alianta."As merge chiar pe ideea restartarii acestui parteneriat chiar si intre Romania si Statele Unite pentru a deveni o Alianta. Sigur, suntem aliati in zone multilaterale dar, in acest moment, cred ca este necesar ca si bilateral proiectul american, modelul la care practic au aderat foarte multe natiuni de pe acest glob, de libertate, democratie, valori sa fie in continuare unul sprijinit si este foarte important sa avem in vedere acest aspect.Cel putin de la semnarea Parteneriatului Strategi si, ulterior, a declaratiei, deci din 1997- 2011- pana azi, am avut rezultate foarte bune si Romania a beneficiat enorm mai ales in domeniul securitatii regionale, de sprijinul american. In acest moment, presedintele SUA, Joe Biden, cunoaste foarte bine Romania.Consilierul sau de securitate, Jake Sullivan, pe vremea cand Biden era vicepresedinte, a avut la randul sau foarte multe contacte la Bucuresti. Este posibil ca si alti fosti demnitari americani in periada democrata sa revina in functii de decizie. Pornim de la o pozitie extrem de avantajoasa pentru ca la schimbarea de putere la marii jucatori internationali conteaza foarte mult cunoasterea anterioara, in care nu este neoie sa se piarda timp in ceea ce priveste modelele de cooperare pana cand partile se acomodeaza una cu cealalata. Din acest punct de vedere plecam cu un avantaj.Pe de alta parte, trebuia avut in vedere ca SUA vor reveni in Europa, dupa cum a spus Biden, astfel ca si un anume tip de prioritizare a parteneriatului european va fi cat se poate de importanta pentru Romania in ideea transpunerii acesteia intr-o relatie de substanta cu Statele Unite", a mai precizat Cristian Diaconescu.Despre aparitia steagului Romaniei aparut in imaginile cu multimea de oameni care a protestat la Washington, Cristian Diaconescu spune ca nu crede ca are vreo relevanta cu implicatii nationale."Insa trebuie remarcat un lucru: este o diferenta intre cei care protesteaza, care isi exprima un punct de vedere si extremistii. Deci din acest punct de vedere nu cred ca s-a pus problema ca vreun roman, chiar daca este sustinator in mod evident al unui alt punct de vedere decat cel majoritar sa fie considerat in egala masura si extremist. Pericolul pentru orice societate deci si cea americana vine din directia extremismului radical, a celor care vor sa distruga sistemele, a celor care vor sa calce in picioare modelele democratice fara a sti ce s-ar putea pune in loc.Dupa parerea mea,. Deci prezenta unui steag, a unor oameni care protestau, nu reprezinta dupa parerea mea un semnal preocupant pentru ca romanii stiu foarte bine ce inseamna lumea libera, si-o doresc, o sustin, iar faptul ca isi pot exprima si un alt punct de vedere decat cea a majoritatii nu este o problema in America sau oriunde in lume".Cristian Diaconescu a mai precizat ca va ramane in continuare "visul american"."Da, categoric ca va ramne "visul american". Si as da ca argument modul in care s-a depasit acel incident, atat din punctul de vedere al reactiei proportionale si atent monitorizate atat din partea institutiilor politienesti cat si din atitudinea politicienilor, ulterior, in Camera Reprezentantilor si in Senat.America va ramane acel model la care au aderat milioane de oameni, marea lor majoritate refugiindu-se in Statele Unite pentru a se apara de regimuri totalitare, de dictaturi.Din acest punct de vedere, meritul Americii la nivel globam este cat se poate de clar", a mai spus fostul ministru de Externe.Starea de urgenta a fost prelungita cu 15 zile in Washington, pana dupa ziua instalarii lui Joe Biden la Casa Alba . Patru persoane au murit in urma incidentelor violente de miercuri, 6 ianuarie, de la Capitoliu, iar 57 de persoane au fost arestate. Sesiunea Congresului SUA destinata certificarii victoriei lui Biden este in desfasurare, fiind condusa de Mike Pence.