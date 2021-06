Candidat la Primaria New York dansand pe manele alaturi de cetateni asiatici: "Am vazut acest grup dragut si a trebuit sa ma alatur" VIDEO

In filmarea de cateva secunde apare in prim-plan Andrew Yang, un politician membru al Partidului Democrat care candideaza pentru postul de primar al New York-ului.Acesta a postat pe contul personal de TikTok video-ul cu urmatoarea descriere: "Am vazut acest grup dragut in timp ce eram in Elmhurst si a trebuit sa ma alatur".Elmhurst este o zona din cartierul Queens din New York, unde locuiesc cetatenii americani de origine asiatica in proportie de 44%.Parintii lui Andrew Yang au ajuns in SUA din Taiwan in 1960, iar acesta este unul dintre politicienii democrati notorii. Avocat de profesie, a candidat si la alegerile interne pentru nominalizarea drept candidat la presedintia SUA, pierzand in favoarea lui Joe Biden