Presedintele ales Joe Biden, despre incidentele de la Capitoliu: "Acesta nu este un protest, este o insurectie"

Biden i-a cerut presedintelui in exercitiu Donald Trump sa faca apel la protestatari sa se retraga din Capitoliu."Cuvintele unui presedinte conteaza, nu conteaza cat de bun sau rau este acest presedinte. In cel mai bun caz, cuvintele unui presedinte pot inspira. In cel mai rau caz, pot incita. Astfel, fac apel la presedintele Trump sa apara la televiziunea nationala acum si sa isi indeplineasca juramantul de a proteja Constitutia si sa ceara finalul acestui asediu", a spus Biden.Citeste si: