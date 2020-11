Preturile petrolului au scazut vineri sub 40 de dolari pe baril, din cauza pandemiei de coronavirus si a alegerilor din SUA

Franta a raportat un numar record de cazuri de coronavirus, amplificand ingrijorarile ca restrictiile suplimentare adoptate de guverne in Europa ar putea afecta cererea.In Statele Unite, democratul Joe Biden a trecut in fata presedintelui Donald Trump in Georgia si Pennsylvania, apropiindu-se de castigarea Casei Albe, dar cateva state continua sa numere voturi.Pretul petrolului Brent a scazut cu 3,6%, la 39,47 dolari pe baril. Cotatia petrolului american WTI a coborat cu 4,1%, la 37,21 dolari pe baril.