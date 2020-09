Prima confruntare televizata dintre Donald Trump si Joe Biden, marcata de insulte. Biden l-a numit pe adversarul sau "clovn". "Nu e nimic inteligent la tine, Joe", a replicat Trump

Presedintele Donald Trump l-a intrerupt in repetate randuri pe Biden, care nu a ezitat sa-l numeasca clovn si cel mai rau presedinte pe care l-a avut America.Trump l-a atacat pe Biden si l-a interupt, indiferent de tema abordata.In timpul discutiei despre taxe si despre informatiile privind nivelul scazut al taxelor platite de Trump, Biden a incercat sa vorbeasca despre corectitudine, notand ca un profesor plateste taxe mai mari decat cele achitate de Trump, insa a fost intrerupt de acesta, care a inercat sa devieze discutia,Disputele verbale au inceput odata cu discutia despre sistemul de sanatate si s-au mentinut pe toata durata dezbaterii."Donald, poti sa taci un minut", a spus Biden. "Tot ceea ce spune el aici este o minciuna", a continuat Joe Biden, In momentul in care intreruperile lui Trump il impiedicau sa discute coerent, Joe Biden i s-a adresat acestuia: "Mai taci, omule!".Cand Bidean a fost intrebat de ce alegatorii ar trebui sa opteze pentru el, Biden a afirmat ca Trump a facut tara "mai bolnava, mai saraca, mai divizata si mai violenta"."Noi am lasat o economie efervescenta, iar el a provocat recesiune", a adaugat fostul vicepresedinte."Este catelusul lui Putin" a spus Joe Biden despre contracandidatul sau, potrivit CNN.Cand moderatorul Chris Wallace i-a amintit lui Donald Trump ca echipa sa de campanie a fost de acord ca fiecare dintre candidati sa poata avea rasunsuri de doua minute, fara a fi intrerupt, Biden a replicat: "El nu-si respecta niciodata cuvantul".Asa cum era de asteptat, Trump l-a insultat in mod repetat ae Biden din primele 30 de minute ale dezbaterii, intreurpandu-l la un moment dat cand acesta a folosit cuvantul "inteligent"."Sa nu folosesti niciodata cuvantul "inteligent" de fata cu mine", a spus Trump. "Nu este nimic inteligent la tine, Joe"., a continuat presedintele SUA.CNN comenteaza, afirmand ca intreaga prestatie a lui Trump a fost o reprezentare la scara redusa,a intregii sale vieti si cariere: "incalcarea tuturor regulilor, incercarea de a domina orice spatiu si orice interactiune personala".Biden s-a straduit sa-l contracareze pe Trump, gasind chiar un moment in care sa contraatace pe tema incercarii presedintelui in functie de a scapa de Obamacare."Nu are un plan. Adevarul este ca acest om nu stie despre ce vorbeste", a exclamat Joe Biden.Trump l-a atacat pe Biden pe tema acuzatiilor de coruptie la adresa fiului sau Hunter Biden si a pus in repetate randuri la indoiala acuitatea mentala a lui Joe Biden, numindu-l "prost ca o stanca", potrivit CNN.Cei doi au avut dispute inclusiv pe tema pandemiei de COVID-19, Biden acuzandu-l ca nu are niciun plan, in timp ce Trump i-a replicat ca el ar fi inregistrat mai multe victime."Acest tip va inchide intreaga tara si va distruge intreaga tara", a avertizat Trump.Celelalte doua dezbateri prezidentiale sunt prevazute la 15 si 22 octombrie, respectiv la Miami, in Florida, si la Nashville. in Tennessee.Cea intre vicepresedintele republican Mike Pence si partenera de cursa a lui Joe Biden, senatoarea Kamala Harris, un fost procuror, are loc la 7 octombrie la Salt Lake City, in Utah.