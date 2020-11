A fost respins procesul deschis de echipa lui Trump in Pennsylvania

Judecatorul Matthew Brann din Williamsport (Pennsylvania) a respins o cerere prin care echipa lui Trump cauta sa impiedice oficialii statului sa certifice rezultatele alegerilor prezidentiale in acest stat, potrivit NBC.Brann a mai spus ca el nu are autoritatea "de a lua dreptul de vot nici macar al unei singure persoane, sa nu mai vorbim despre milioane de cetateni".In decizia de 37 de pagini, Brann a spus ca echipa campaniei lui Trump i-a cerut sa "priveze de drepturi aproximativ 7 milioane de alegatori" si ca nu a putut gasi niciun caz in care un reclamant "a cautat o cale de atac atat de drastica in contestarea unor alegeri".El a subliniat ca in fata curtii au fost aduse argumente fara baza si ca au fost facute "acuzatii speculative"."In Statele Unite ale Americii, asta nu poate justifica luarea dreptului electoral nici macar al unui singur alegator, sa nu mai vorbim despre toti votantii din al saselea cel mai populat stat", a scris judecatorul.Procesul a fost deschis pe 9 noiembrie, la sase zile dupa alegerile prezidentiale. A fost sustinut ca oficialii electorali din districte au gestionat necorespunzator voturile exprimate prin corespondenta. Unele districte si-au anuntat alegatorii ca pot modifica mici defecte, precum lipsa "plicurilor confidentiale", iar altele nu."Aceasta revendicare, precum monstrul lui Frankenstein, a fost cusuta la intamplare", a mai scris Brann, judecator republican numit de fostul presedinte Barack Obama Calea de atac cautata de echipa de campanie a lui Trump, a adaugat el, a mers prea departe.Intr-un comunicat, echipa presedintelui in exercitiu a transmis ca va cauta sa faca apel la Curtea de Apel. "Suntem dezamagiti ca nu am avut nici macar ocazia de a ne prezenta dovezile la o audiere".Din ziua alegerilor, echipa lui Trump a dat in judecata comitetele electorale din districtele Philadelphia, Allegheny, Chester, Delaware, Montgomery, Northampton si Centre. Curtea Suprema din Pennsylvania a respins marti procesul din Philadelphia, iar in hotarare a fost aratat ca oficialii nu au incalcat legea statala prin mentinerea distantei de cel putin 5 metri intre observatori si cei care au numarat voturile.Citeste si: