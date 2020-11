VIDEO Oameni mobilizati de republicani sa blocheze numararea voturilor in Detroit. Multimea striga "Opriti votarea!"

Election challengers halted outside of TCF Center by security and police chant "stop the vote," referring to absentee ballot counting going on inside. pic.twitter.com/cNdC64y2qT - Annalise Frank (@annalise_frank) November 4, 2020

Imaginile postate pe Twitter au fost filmate miercuri, 4 noiembrie, in jurul orei locale 16.00 (23.00 - ora Romaniei). Initial, multimea a fost tinuta afara de politisti, dar nu au reusit sa o opreasca pentru mult timp, iar oamenii au intrat in sala unde se numara voturile.Persoanele nemultumite striga "Opriti votarea!", referindu-se la numararea voturilor prin corespondenta, care inca nu a ajuns la final. Ajunsi in interiorul cladirii, oamenii striga ca alegerile sunt lipsite de integritate.Daca procesul de numarare s-ar incheia acum in statul Michigan, acolo unde se inregistreaza incidentele, Joe Biden ar castiga cele 16 mandate electorale.Echipa de campanie a lui Donald Trump cere Curtii Supreme sa intervina in numararea voturilor din Pennsylvania, unde s-a permis numararea buletinelor de vot dupa ziua alegerilor.Judecatorii nu au grabit apelul si inca se gandesc daca vor prelua cazul."A sosit timpul. Avand in vedere rezultatele de aseara, votul din Pennsylvania poate determina viitorul presedinte al Statelor Unite", a declarat Jay Sekulow, un avocat al presedintelui.