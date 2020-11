Controverse privind alegerile din SUA. Republicanii au cerut oficial amanarea cu 14 zile a certificarii alegerilor din Michigan, pentru un audit

La doua saptamani de cand Joe Biden a fost declarat presedinte ales, republicanul Trump refuza sa isi recunoasca infrngerea si incearca invalidarea sau schimbarea rezultatelor, prin procese si renumarari ale voturilor in mai multe state cheie. Campania sa nu a oferit dovezi pentru afirmatiile sale referitoare la o frauda electorala coordonata, pe scara larga.Sambata, Comitetul National Republican si Partidul Republican din Michigan au trimis o scrisoare comisiei de evaluare a rezultatului votului, solicitandu-i sa amane cu 14 zile certificarea rezultatului, pentru a permite auditarea voturilor din comitatul County, care include orasul Detroit, unde populatia este in cea mai mare parte de culoare.Scrisoarea cere verificarea tuturor voturilor din comitat, facand referire la "nereguli" care nu au fost luate in considerare.Doi parlamentari republicani proeminenti din Michigan, care au mers vineri la Casa Alba pentru a se intalni cu Trump, la invitatia acestuia, au declarat ca nu au informatii care ar schimba rezultatul alegerilor in acest stat."Ca lideri ai legislativului, vom respecta legea si vom urma procesul normal in privinta electorilor din Michigan", au afirmat liderul majoritatii din Senat, Mike Shirkey, si liderul Camerei Reprezentantilor, Lee Chatfield, intr-un comunicat comun.Trump a declarat sambata ca presa interpreteaza gresit comunicatul, in care cei doi au mai spus ca au incredere in evaluarea procesului electoral din Michigan.Trump a scris pe Twitter : "Va fi aratata o frauda masiva la vot".Eforturile de pana acum ale lui Trump, despre care criticii sai afirma ca este un fapt fara precedent ca un presedinte in functie sa submineze vointa alegatorilor, au avut pana acum prea putin succes in instante sau in teren.O numaratoare manuala si un audit al voturilor din Georgia au confirmat ca Biden a castigat in acest stat, a anuntat vineri secretarul de stat Brad Raffensperger.Campania Trump are la dispozitie doua zile sa solicite o renumarare a voturilor in Georgia. Echipa legala a presedintelui a anuntat deja ca va intenta un proces in acest stat, dar nu a oferit detalii.Cea mai recenta tactica a campaniei Trump este sa incerce sa convinga legislativele din statele cheie controlate de republicani sa ignore rezultatele si sa il declare invingator pe Trump, au declarat trei persoane apropiate situatiei.Eforturile in acest sens se concentreaza in Michigan, dar Trump ar mai avea nevoie sa inverseze rezultatul votului si in alte state, pentru a-l devansa pe Biden in Colegiul Electoral.Un astfel de eveniment ar fi fara precedent in istoria moderna a Statelor Unite.Unele grupuri contraataca cu propriile actiuni in justitie.Vineri, un grup de alegatori afroamericani din Detroit si o organizatie pentru drepturile de vot au intentat un proces intr-o instanta federala, prin care acuza ca Trump si campania sa incalca o Lege a drepturilor de vot din 1965, reclamand in mod fals fraudarea alegatorilor si incercand sa rastoarne rezultatele din Michigan si alte state prin presarea oficialilor sa nu numere sau sa certifice voturile, sau sa numeasca electori pro-Trump."Pentru a pune in aplicare aceasta strategie, paratii cauta in mod deschis sa priveze alegatorii afroamericani de drepturile de vot, inclusiv pe alegatorii din Detroit, Michigan", arata plangerea. Peste 78% dintre locuitorii din Detroit sunt afroamericani, conform datelor recensamantului SUA.Avocatii din Detroit au cerut, de asemenea, unui judecator sa mustre campania lui Trump pentru raspandirea de "dezinformare" intr-o solicitare facuta in instanta referitoare la certificarea alegerilor in comitatul Wayne.Citeste si: