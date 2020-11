LIVETEXT Alegeri SUA 2020. Rezultate partiale: Joe Biden - 264 vs. Trump - 214. Numaratoarea continua in cinci state-cheie

La ora Romaniei 07:00, numararea voturilor continua in statele-cheie Arizona, Georgia , Carolina de Nord, Nevada si Pennsylvania. In urmatoarele ore sunt asteptate rezultate din Arizona si Georgia. Donald Trump conduce, pentru moment, in Pennsylvania (20 electori), Carolina de Nord (15 electori) si Georgia (16 electori), iar Biden, in Arizona (11 electori) si Nevada (6 electori).Conform proiectiilor CNN, democratul Joe Biden are acum 253 dintre voturile electorilor, iar republicanul Donald Trump, 213.Conform proiectiilor AP, Biden are 264 de electori, iar Trump, 214.Conform proiectiilor BBC, Biden are 243 de electori, iar Trump, 214.AFP: Sondajele au subevaluat din nou, dupa esecul din 2016, rezistenta fenomenala a bazei trumpiste, iar Donald Trump considera ratarea institutiilor de sondare "istorica", relateaza AFP. "Sondatorii s-au inselat total", a denuntat miercuri pe Twitter presedintele republican in exercitiu, care revendica victoria impotriva democratului Joe Biden fara sa astepte numararea voturilor In afara de miliardar, numeroase voci din tabara adversa denunta o reeditare a scenariului de acum patru ani, cand democrata Hillary Clinton a pierdut impotriva tuturor asteptarilor.Numaratoarea voturilor din comitatul Maricopa - cel mai populat din Arizona - arata ca avansul lui Joe Biden fata de Donald Trump in comitat a scazut cu 10.000 in cateva ore. Potrivit CNN, dupa numararea a 86% din toate voturile din Arizona, Biden conduce cu circa 69.000 de voturi, iar The Guardian transmite ca, potrivit calculelor din ambele partide, Donald Trump poate castiga alegerile in acest stat. Fara Arizona si Pennsylvania, Biden are sanse minime sa castige alegerile.Candidatul democrat la fotoliul de la Casa Alba a inregistrat pana joi peste 71,6 milioane de voturi, potrivit CNN, si a devenit candidatul cu cele mai multe voturi , potrivit Associated Press, in pofida faptului ca nu s-au numarat toate voturile. Candidatul republican Donald Trump a obtinut 68 de milioane de voturi, potrivit CNN.Sustinatori furiosi ai lui Donald Trump s-au adunat in fata centrului electoral din comitatul Maricopa, din statul american Arizona, unul dintre ultimele centre in care mai sunt inca de numarat voturi de la alegerile prezidentiale din SUA. Unii dintre protestatari sunt inarmati, iar politistii din fortele speciale asteapta sa vada cum evolueaza lucrurile. Observatorii internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri "acuzatiile nefondate" ale presedintelui Donald Trump privind fraude in alegerile prezidentiale din SUA, subliniind ca acestea "slabesc increderea publicului in institutiile democratice" , relateaza AFP.Un judecator american a transmis miercuri ca vrea sa se asigure ca sunt livrate toate buletinele de vot ramase nenumarate in alegerile extrem de stranse din SUA si i-a cerut directorului Postei, Louis DeJoy, sa raspunda la intrebarile despre motivele pentru care serviciile postale nu au respectat o dispozitie a instantei de a cauta toate buletinele de vot care nu au fost expediate autoritatilor electorale, relateaza Reuters."Unde se afla buletinele de vot si cum facem sa fie livrate pentru a fi numarate sunt chestiunile presante in acest moment", a spus judecatorul districtual Emmet Sullivan in incheierea unei audieri care a inclus si o marturie din partea unui oficial al Serviciului Postal din SUA (USPS), Kevin Bray, care a raspuns la intrebari despre livrarile de buletine de vot.Avocatii lui Trump au deschis procese in cazul unor state-cheie, au cerut renumararea voturilor in Wisconsin si acum analizeaza initierea unor actiuni legale in Arizona si Nevada.Guvernul american nu are nicio dovada ca vreo putere straina a manipulat numararea voturilor, a declarat un inalt oficial al Departamentului pentru Securitate Nationala, citat de BBC.Christopher Krebs a transmis ca "nu exista dovada ca vreun adversar strain a putut sa ii impiedice pe americani sa voteze sau ca a schimbat rezultatele votului".Serviciile Secrete americane au concluzionat ca, in 2016, Rusia a facut eforturi sa incline balanta rezultatelor din alegeri impotriva candidatului democrat Hillary Clinton."Vom ramane vigilenti privind orice incercare a factorilor externi care vizeaza sau perturba numararea in curs a voturilor si certificarea finala a rezultatelor", a mai spus Krebs in comunicatul transmis. "Poporul american reprezinta ultima linie de aparare impotriva eforturilor influentei straine si incurajam sa aiba razbdare in zilele si saptamanile urmatoare".Citeste si: