VIDEO Cum a ajuns Romania subiect de scandal in campania electorala din SUA. "O sa vedeti in zilele urmatoare ce inseamna conexiunea romaneasca"

Wall Street Journal ar urma sa publice un raport saptamana aceasta despre relatiile lui Hunter Biden, fiul fostului vicepresedinte american Joe Biden, dar nu a fost clar imediat daca la asta se referea Meadows, noteaza Fox News. "Mi se pare fascinant faptul ca unii din banii care par sa curga catre familia Biden provin in mare parte din Romania, din Ucraina si din China, chiar cele trei tari in care Joe Biden a fost trimis special ()," declara Meadows. Moderatoarea a crezut ca seful Cabinetului de la Casa Alba a confundat de fapt tara noastra cu Rusia "M-am referit la Romania. O sa vedeti in zilele care vor urma ca exista o legatura si cu Romania," declara acesta. Mark Meadows a adaugat ca Joe Biden, acum nominalizat de democrati la functia de presedinte SUA, va avea "multe explicatii de facut".