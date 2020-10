Incepe votarea anticipata in Florida, in timp ce campania se apropie de final

Presedintele Donald Trump , intrat in criza de timp pentru a schimba dinamica unei curse in care sondajele il dau perdant, va vizita luni Arizona, dupa ce duminica a tinut o intrunire electorala in Nevada si si-a indemnat sustinatorii sa voteze.Contracandidatul sau, democratul Joe Biden , aflat duminica in campanie intr-un alt stat-cheie, Carolina de Nord, va ramane luni in statul unde isi are resedinta, Delaware, in timp ce partenera sa de cursa, senatoarea Kamala Harris, se indreapta spre Florida pentru a-i incuraja pe sustinatorii democrati sa voteze anticipat.Statul Florida este considerat de toata lumea ca obligatoriu de castigat pentru Trump, al carui sanse de victorie se reduc considerabil daca pierde in acest stat din sud.Florida ofera 29 de voturi electorale, la egalitate cu New York - state devansate doar de California si Texas -, din cele 270 de voturi in Colegiul Electoral care il desemneaza pe presedintele SUA.Un sondaj Reuters/Ipsos din perioada 7-14 octombrie a aratat un plus de doua procente in favoarea lui Biden (49%) fata de Trump (47%), in marja de eroare de patru puncte procentuale.Ambele echipe de campanie au cheltuit masiv in publicitate electorala in Florida, cu un plus pentru Biden, care a strans semnificativ mai multe fonduri decat Trump din vara, stabilind recorduri lunare consecutive pentru un candidat la presedintia SUA.Trump va avea mitinguri de campanie mai intai la Prescott, apoi in Tucson, Arizona, un alt stat in care cele doua campanii se afla in stransa concurenta.Cele 27,9 milioane de americani care au votat deja, fie prin corespondenta, fie in persoana, conform Universitatii din Florida, reprezinta cel mai ridicat numar de votanti pana in acest punct al campaniei, comparativ cu alegerile precedente.Pana acum si-au exprimat votul circa 20% din totalul alegatorilor din 2016, care a fost de peste 136,6 milioane.Votantii inregistrati ca democrati reprezinta 55% din totalul de 10,9 milioane de care au votat deocamdata in statele care raporteaza astfel de date, comparativ cu 24% de partea republicanilor.Duminica, la un miting electoral din Carson City, Nevada, unde votarea incepuse cu o zi in urma, Trump si-a implorat sustinatorii sa 'iasa si sa voteze' pentru a-l ajuta sa rastoarne balanta intr-un stat pe care in 2016 l-a pierdut la un scor strans in fata democratei Hillary Clinton Desi si-a revenit recent de pe urma propriei experiente cu coronavirusul, Trump l-a luat in deradere pe Biden in Nevada pentru abordarea prudenta a acestuia fata de pandemie.'Ascultati-i pe oamenii de stiinta!', a spus Trump cu o voce ironica. 'Daca i-as fi ascultat pe oamenii de stiinta, am avea chiar acum o tara care ar fi intr-o depresie (economica) masiva', a continuat el.In Carolina de Nord, un stat-cheie unde 1,4 milioane, adica 20%, dintre alegatorii inregistrati, votasera deja pana duminica dimineata, Biden i-a indemnat pe locuitori sa-si exprime votul cat mai curand posibil, si l-a atacat pe Trump pentru afirmatia ca Statele Unite 'au trecut de punctul critic' din pandemie.'Lucrurile se inrautatesc, iar el continua sa ne minta despre situatie', a acuzat Biden.Dezbaterea finala intre cei doi candidati va avea loc joi, la Nashville, Tennessee.