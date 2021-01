Secret Service si FBI controleaza 25.000 de militari din Garda Nationala masati la Washington. Soldatii sunt insarcinati cu securitatea ceremoniei investirii lui Biden

Controalele au obiectivul sa se asigure ca membrii Garzii Nationale nu reprezinta vreun risc la adresa ceremoniei investirii lui Biden."In coordonare cu Secret Service si FBI , toti militarii care au sosit (la Washington) au fost verificati amanuntit", a anuntat duminica generalul Daniel Hokanson, intrebat la CBS daca militarii au fost controlati inainte sa vina la Washington."In vederea acestei desfasurari (de trupe ), toata lumea este examinata atent, dar este vorba mai degraba de o formalitate, pentru ca facem tot ceea ce putem pentru a ne cunoaste paznicii, militarii si aviatorii", a declarat pentru Defense One comandantul Garzii Nationale la Washington, William J. Walker.El insista ca armata americana este supravegheata in mod continuu.Pana in prezent, aceste controale nu au scos la iveala vreo problema cu privire la trupele mobilizate in vederea ceremoniei investirii, a declarat pentru agentia americana de presa The Associated Press (AP) Ryan D. McCarthy, care supervizeaza pregatirile armatei.Membrii Statului Major au subliniat intr-o scrisoare adresata trupelor americane ca revoltele de la 6 ianuarie sunt "incompatibile cu statul de drept" si le-au cerut militarilor "sa incarneze valorile si idealurile natiunii".