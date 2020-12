Secretarul american al Justitiei ''nu a vazut fraude'' care sa poata schimba rezultatul alegerilor. Trump refuza sa isi recunoasca infrangerea

"In stadiul actual, nu am vazut o frauda la o scara susceptibila sa schimbe rezultatul alegerilor", a declarat Bill Barr, un sustinator fidel al presedintelui american."Au fost afirmatii despre fraude sistematice, potrivit carora masinile de vot au fost programate pentru a falsifica rezultatul alegerilor", a spus el. Departamentul Securitatii Interne si cel al Justitiei "au desfasurat anchete si, pana in prezent, nu au gasit nimic pentru a le dovedi", a subliniat Bill Barr.Marti la pranz, Bill Barr a fost vazut la Casa Alba si numerosi comentatori au speculat asupra unei posibile plecari din guvern.Donald Trump, care refuza sa isi recunoasca infrangerea, a reprosat duminica Departamentului Justitiei si politiei federale ca nu il ajuta in lupta sa pentru a dovedi existenta fraudelor, masive in opinia sa. "S-au dat disparuti", a declarat el pentru canalul Fox News."Exista o tendinta tot mai mare de a folosi sistemul judiciar pentru a rezolva toate problemele si, cand oamenii sunt nemultumiti de ceva, ei se asteapta ca Departamentul Justitiei sa apara si sa ancheteze", a tinut sa adauge Bill Barr.Acest ministru conservator s-a ferit pana acum sa il contrazica pe presedintele Donald Trump.La inceputul lui noiembrie, el i-a autorizat pe procurorii federali sa ancheteze asupra suspiciunilor de frauda fara sa astepte certificarea rezultatelor de catre state, contrar obiceiului. Bill Barr i-a indemnat sa intervina insa numai in cazul unor acuzatii "substantiale" si "credibile".