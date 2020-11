Alegeri SUA: Secretarul american pentru Justitie autorizeaza deschiderea unor anchete "daca exista acuzatii clare si potential credibile"

Bill Barr, unul dintre ministrii cei mai loiali presedintelui in exercitiu, a subliniat ca aceasta autorizatie, trimisa procurorilor federali din toata tara, nu indica faptul ca Departamentul Justitiei are dovezi ale existentei unor situatii autentice de frauda.''Va autorizez sa investigati acuzatii substantiale de nereguli privind voturile sau numararea buletinelor de vot inainte de certificarea alegerilor in jurisdictiile dumneavoastra, in anumite cazuri'', a scris el in documentul transmis.''Astfel de anchete pot fi efectuate daca exista acuzatii clare si potential credibile de nereguli care, daca sunt dovedite, ar putea avea un impact asupra rezultatului alegerilor federale intr-un stat'', a adaugat el.Anchetele privind fraude electorale tin in mod normal de responsabilitatea fiecarui stat, care isi stabileste si controleaza propriile reguli electorale.Departamentul de Justitie al Statelor Unite nu intervine, de obicei, intr-o astfel de situatie pana cand numarul de voturi nu este certificat si numararea nu este completa.Echipa de campanie a lui Donald Trump contesta rezultatele obtinute de Joe Biden in mai multe state - in primul rand in Pennsylvania si Nevada.