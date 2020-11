Sefa de campanie a lui Joe Biden proclama victoria: "Suntem increzatori ca vom castiga, cu sau fara renumararea voturilor"

In teleconferinte de presa, echipele de campanie ale celor doi politicieni au incercat sa convinga ca propriul candidat va castiga alegerile."Daca numaram toate buletinele legale, credem ca presedintele va castiga", a declarat Bill Stepien, directorul de campanie al lui Donald Trump. El a subliniat insa ca diferentele par a fi suficient de mici in Wisconsin, unul dintre statele cele mai disputate, pentru a justifica o renumarare a voturilor - o posibilitate care ar amana cu cateva zile sau chiar saptamani orice rezultat certificat.De partea sa, sefa echipei de campanie a lui Joe Biden, Jen O'Malley Dillon, a subliniat ca democratul conduce in suficiente state pentru a atinge numarul minim de 270 de mari electori necesar pentru a deveni al 46-lea presedinte al SUA. In plus, O'Malley a declarat ca "vom castiga statul Wisconsin, cu sau fara renumararea voturilor. Suntem foarte increzatori ca Wisconsin este al nostru".Scrutinul de marti, 3 noiembrie, s-a desfasurat in conditiile pandemiei de COVID-19, care in SUA s-a soldat pana in prezent cu peste 232.000 de morti. S-a ajuns astfel la un record al votului anticipat, peste 100 de milioane de alegatori optand pentru aceasta modalitate de vot, dintre care 35,9 milioane au venit la urne inainte de 3 noiembrie si 64,7 milioane au optat pentru votul prin corespondenta.Conform celor mai recente date, republicanul Donald Trump are asigurati 213 electori dintre cei 270 necesari in Colegiul Electoral pentru a castiga alegerile, iar democratul Joe Biden 238 de electori.Mai multe state decisive in deznodamantul alegerilor prezidentiale americane - respectiv Pennsylvania, Michigan si Wisconsin - au avertizat ca vor mai avea nevoie de ore sau poate chiar zile pentru a numara toate voturile, partial din cauza numarului mare de voturi prin corespondenta.