Seful de cabinet al lui Donald Trump, diagnosticat cu COVID-19. Mark Meadow s-a aflat in preajma presedintelui duminica, luni si marti

Meadows, in varsta de 61 de ani, a anuntat dupa alegerile de marti ca a contractat COVID, dar nu este clar cand a fost testat pozitiv pentru prima data, potrivit surselor citate.Anterior, el a parut sceptic in legatura cu masurile de prevenire a raspandirii noului si nu a fost vazut prea des purtand masca.Meadows a calatorit impreuna cu presedintele Trump la bordul Air Force One la actiunile de final de campanie, duminica si luni, l-a insotit pe presedinte marti in vizita la sedii de campanie si a participat la o petrecere la Casa Alba in noaptea alegerilor, ocazie cu care a fost in contact apropiat cu membri ai familiei presedintelui. El nu a fost vazut purtand masca in niciuna dintre aceste ocazii.