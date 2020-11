Seful interimar al Pentagonului incearca sa-i linisteasca pe aliatii SUA: "Vreau sa asigur ca Ministerul Apararii nu este mai slab"

"Vreau sa asigur publicul american, precum si pe aliatii si pe partenerii nostri ca Ministerul Apararii nu este mai slab", a declarat Miller, numit luni de Donald Trump dupa destituirea lui Mark Esper.Armata americana "continua sa-si asume misiunea vitala de protejare a tarii, a populatiei si a intereselor noastre in lume", a adaugat el, primindu-l la Pentagon pe ministrul lituanian al apararii Raimundas Karoblis.Aceasta este a doua oara cand Miller, care va fi inlocuit in 20 ianuarie 2021 cand presedintele ales Joe Biden isi va prelua atributiile, se exprima public. El a mai pronuntat un scurt discurs miercuri in cursul inaugurarii unui muzeu al armatei terestre intr-o suburbie a Washingtonului.Ministrul interimar american al apararii a precizat ca a avut in ultimele zile convorbiri telefonice cu omologii sai din Franta, Germania si Marea Britanie, precizand ca va discuta in cursul zilei si cu secretarul general al NATO , Jens Stoltenberg.In timp ce responsabili democrati au protestat impotriva concedierii lui Esper cu 70 de zile inainte de terminarea mandatului lui Donald Trump, ministrul interimar a indicat ca a discutat cu presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, si cu responsabilii comisiilor pentru fortele armate din Camera si Senat.In afara de Miller, un fost locotenent al fortelor speciale care a preluat conducerea Centrului national de contraterorism in urma cu trei luni, Trump a numit mai multi dintre fidelii sai, considerati deosebit de loiali, in importante posturi civile in Pentagon.