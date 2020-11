Senatori republicani de rang inalt: Tranzitia catre o presedintie Biden pare inevitabila

Comentariile facute de Trump in timpul unui interviu acordat la Fox News Channel au avut loc in timp ce senatorul republican Roy Blunt, presedintele comitetului inaugural din Congres, a spus ca se asteapta ca democratul Biden sa fie investit in functia de presedinte pe 20 ianuarie."Lucram cu administratia Biden, administratia probabila in tranzitie si la inaugurare, ca si cum am merge mai departe", a declarat Blunt, senator din Missouri, la emisiunea "State of the Union," de la CNN, chiar daca nu a recunoscut ca Trump a pierdut alegerile din 3 noiembrie.Guvernatorul Asa Hutchinson, din Arkansas, este unul dintre cei cativa republicani care se refera la Biden drept presedintele ales."Tranzitia este importanta. Cuvintele presedintelui Trump nu sunt chiar atat de importante", a afirmat Hutchinson la Fox News Sunday", adaugand ca intelege motivatia legala pentru care Trump nu isi recunoaste infrangerea.Trump s-a folosit de interviul acordat la emisiunea "Sunday Morning Futures" de la Fox News Channel pentru a-si relua acuzatiile facute, fara sa ofere dovezi, legate de o frauda electorala pe scara larga. Aceste acuzatii au fost respinse de numerosi judecatori.Presedintele si-a exprimat indoiala ca plangerile sale vor fi audiate de Curtea Suprema a Statelor Unite."Trebuie sa ne miscam foarte repede", a spus Trump despre plangerile sale, refuzand in acelasi timp sa ofere o data specifica pana la care va considera ca optiunile sale sunt epuizate.El a spus ca va continua sa conteste rezultatele alegerilor, afirmand ca "mintea mea nu se va schimba in sase luni".Totusi, Trump a declarat saptamana trecuta ca daca Biden va fi declarat anvingator de catre Colegiul Electoral, pe 14 decembrie, atunci va pleca de la Casa Alba Biden a castigat alegerile prezidentiale cu 306 voturi ale Colegiului Electoral, peste numarul minim necesar de 270, in timp ce Trump a obtinut 232. Biden este in fata lui Trump si in privinta votului popular, cu peste 6 milioane de voturi in plus.